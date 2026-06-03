В этом экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 4 июня с коэффициентом для ставки за 4.03.

Швеция — Греция

Футбол. Товарищеский матч

После неудачного старта квалификационной кампании к ЧМ-2026 сборная Швеции сумела избежать серьёзного кризиса благодаря приходу Грэма Поттера. Английский специалист быстро наладил атмосферу внутри команды, вернул футболистам уверенность и помог скандинавам пробиться на чемпионат мира через матчи плей-офф.

На предстоящий сбор Поттер вызвал практически всех сильнейших исполнителей. Для хозяев эта встреча имеет большое значение с точки зрения подготовки к мировому первенству. Тренерский штаб стремится окончательно определиться с основным составом и игровыми связями, поэтому настрой на матч будет максимально серьёзным.

Сборная Греции подходит к поединку в совершенно иной ситуации. Команда не готовится к крупному международному турниру и традиционно делает ставку на осторожный футбол, особенно в выездных матчах. Основной акцент обычно делается на надёжную оборону и редкие контратаки. Однако против мотивированной и хорошо организованной Швеции такой подход может оказаться недостаточно эффективным.

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Шведы выглядят более цельной и готовой командой, обладают преимуществом своего поля и находятся в лучших игровых кондициях. Всё это делает хозяев явными фаворитами встречи.

Ставка: Победа Швеции за 2.03.

Андорра — Лихтенштейн

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Андорры подходит к предстоящему матчу в статусе небольшого фаворита. Несмотря на отсутствие побед в десяти последних встречах, команда периодически добивается положительного результата и выглядит более организованно на фоне соперников своего уровня. В нынешнем году андоррцы сыграли вничью с Сан-Марино (0:0), а также уступили Черногории (0:2) и Ираку (0:1), при этом сохраняя достаточно надёжную игру в обороне.

Прогнозы и ставки на футбол

В отборочном цикле чемпионата мира 2026 года Андорра ожидаемо не смогла навязать борьбу более сильным соперникам, однако сумела заработать одно очко и избежала ряда крупных поражений. Для команды подобные товарищеские матчи являются хорошей возможностью улучшить статистику и проверить игровые сочетания.

Лихтенштейн переживает ещё более сложный период. Команда проиграла все восемь матчей квалификации чемпионата мира с разницей мячей 0:31 и продолжает оставаться одной из слабейших сборных Европы. Единственным светлым моментом за последнее время стала победа над Танзанией (1:0) на турнире FIFA Series.

Во всех остальных встречах Лихтенштейн испытывал серьёзные проблемы. За последние десять матчей команда потерпела девять поражений, пропустив 34 мяча. Особенно болезненными оказались встречи с Бельгией (0:7), Казахстаном (0:4) и Северной Македонией (0:5). Оборона гостей регулярно допускает ошибки и остаётся одной из самых уязвимых линий команды.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.40.

Испания — Ирак

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Испании подходит к чемпионату мира 2026 года в числе главных претендентов на титул. После триумфа на Евро-2024 команда Луиса де ла Фуэнте продолжает демонстрировать высокий уровень игры и впечатляющую стабильность.

Квалификацию на мундиаль испанцы прошли практически безупречно. В шести матчах они одержали пять побед и один раз сыграли вничью, забив 21 мяч и пропустив всего два. Особенно яркими получились встречи против Турции (6:0), Грузии (4:0 и 2:0) и Болгарии (4:0). Весной «красная фурия» также провела два контрольных поединка, уверенно обыграв Сербию (3:0) и сыграв вничью с Египтом (0:0).

Сборная Ирака впервые за четыре десятилетия пробилась на чемпионат мира, повторив достижение поколения 1986 года. Путёвка была завоёвана благодаря победе над Боливией в межконтинентальном плей-офф, а главным героем встречи стал Айман Хуссейн.

Подготовку к мировому первенству иракцы начали победой над Андоррой со счётом 1:0. Однако уровень соперника в предстоящем матче будет совершенно иным. В квалификации азиатская сборная не отличалась высокой результативностью, забив всего девять мячей в десяти встречах, а большинство побед были добыты с минимальным преимуществом.

Ирак наверняка сделает ставку на плотную оборону. Разница в классе между командами выглядит весьма существенной. Испания превосходит соперника по подбору игроков, скорости принятия решений, качеству командного взаимодействия и глубине состава. Даже при возможной ротации хозяева способны контролировать ход встречи с первых минут.

Прогноз: ТМ 4.5 гола за 1.42.

4.03 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент: 4.03.