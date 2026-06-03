4 июня в рамках товарищеского матча сыграют Франция и Кот-д'Ивуар. Начало встречи — в 22:10 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Франция — Кот-д'Ивуар с коэффициентом для ставки за 2.41.
Франция
Перед матчем: Французы провели удачно квалификацию на ЧМ-2026, заняв первое место в своей отборочной группе.
Команде не пришлось проходить сквозь сито плей-офф, что позволило «трехцветным» начать подготовку к чемпионату мира через товарищеские встречи.
Последние матчи: В марте французы провели «товарняки» отлично — были обыграны сборные Колумбии (3:1) и Бразилии (2:1)
В ноябре команда обыграла команды Азербайджана (3:1) и Украины (4:0) в последних матчах отборочной группы ЧМ-2026.
Состояние команды: Команда подходит к предстоящему мундиалю как один из фаворитов — «трехцветные» на последних двух ЧМ стабильно доходила до финального матча.
Дидье Дешам наверняка захочет закончить свою эпоху в национальной команде победой на предстоящем турнире, но для этого попробует разные сочетания в товарищеских встречах.
Кот-д'Ивуар
Перед матчем: «Слоны» прошли квалификацию на ЧМ-2026, заняв первое место в своей отборочной группе.
Команда на рубеже 2025-2026 годов принимала участие в Кубке африканских наций, но завоеванный трофей в 2023-м году не смогла защитить, вылетев на стадии четвертьфинала турнира.
Последние матчи: В марте команда хорошо провела товарищеские встречи, в которых поочередно были обыграны Южная Корея (4:0) и Шотландия (1:0).
В четвертьфинале Кубка африканских наций ивуарийцы проиграли в результативной встрече египтянам со счетом 2:3.
Состояние команды: Ивуарийцы вернулись на мировое первенство после восьми лет перерыва и вновь попробуют выйти в плей-офф турнира.
Команда в последних матчах выступает весьма добротно, да и относительно щадящий регламент группового этапа может помочь «слонам» в выходе в плей-офф ЧМ, где достаточно хотя бы один раз победить и сохранить приличную разницу забитых и пропущенных мячей.
Статистика для ставок
- Франция выиграла девять последних встреч
- Кот-д'Ивуар забивает в последних восьми играх
- Преимущество в личных встречах за французами — две победы и одна ничья
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Францию абсолютным фаворитом с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.40, а победа ивуарийцев — в 8.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.58 и 2.26.
Прогноз: Характер встречи позволит игрокам обороны обеих команд расслабиться, что выльется в праздник из забитых мячей.
Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.41.
Прогноз: Разница в классе между двумя командами способна о себе дать напомнить, что в итоге выльется в уверенную победу «трехцветных».
Ставка: Победа Франции с форой -1,5 за 1.91.