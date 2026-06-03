прогноз на товарищеский матч экс-метрополии с бывшей колонией, ставка за 2.41

4 июня в рамках товарищеского матча сыграют Франция и Кот-д'Ивуар. Начало встречи — в 22:10 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Франция — Кот-д'Ивуар с коэффициентом для ставки за 2.41.

Франция

Перед матчем: Французы провели удачно квалификацию на ЧМ-2026, заняв первое место в своей отборочной группе.

Команде не пришлось проходить сквозь сито плей-офф, что позволило «трехцветным» начать подготовку к чемпионату мира через товарищеские встречи.

Последние матчи: В марте французы провели «товарняки» отлично — были обыграны сборные Колумбии (3:1) и Бразилии (2:1)

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В ноябре команда обыграла команды Азербайджана (3:1) и Украины (4:0) в последних матчах отборочной группы ЧМ-2026.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда подходит к предстоящему мундиалю как один из фаворитов — «трехцветные» на последних двух ЧМ стабильно доходила до финального матча.

Дидье Дешам наверняка захочет закончить свою эпоху в национальной команде победой на предстоящем турнире, но для этого попробует разные сочетания в товарищеских встречах.

Кот-д'Ивуар

Перед матчем: «Слоны» прошли квалификацию на ЧМ-2026, заняв первое место в своей отборочной группе.

Команда на рубеже 2025-2026 годов принимала участие в Кубке африканских наций, но завоеванный трофей в 2023-м году не смогла защитить, вылетев на стадии четвертьфинала турнира.

Последние матчи: В марте команда хорошо провела товарищеские встречи, в которых поочередно были обыграны Южная Корея (4:0) и Шотландия (1:0).

В четвертьфинале Кубка африканских наций ивуарийцы проиграли в результативной встрече египтянам со счетом 2:3.

Состояние команды: Ивуарийцы вернулись на мировое первенство после восьми лет перерыва и вновь попробуют выйти в плей-офф турнира.

Команда в последних матчах выступает весьма добротно, да и относительно щадящий регламент группового этапа может помочь «слонам» в выходе в плей-офф ЧМ, где достаточно хотя бы один раз победить и сохранить приличную разницу забитых и пропущенных мячей.

Статистика для ставок

Франция выиграла девять последних встреч

Кот-д'Ивуар забивает в последних восьми играх

Преимущество в личных встречах за французами — две победы и одна ничья

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Францию абсолютным фаворитом с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.40, а победа ивуарийцев — в 8.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.58 и 2.26.

Прогноз: Характер встречи позволит игрокам обороны обеих команд расслабиться, что выльется в праздник из забитых мячей.

2.41 Тотал больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.41 на матч Франция — Кот-д'Ивуар принесёт чистый выигрыш 1410₽, общая выплата — 2410₽

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.41.

Прогноз: Разница в классе между двумя командами способна о себе дать напомнить, что в итоге выльется в уверенную победу «трехцветных».

1.91 Победа Франции с форой -1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч Франция — Кот-д'Ивуар принесёт прибыль 910₽, общая выплата — 1910₽

Ставка: Победа Франции с форой -1,5 за 1.91.