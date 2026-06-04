Франция начинает финальный этап подготовки к чемпионату мира-2026 матчем против Кот-д’Ивуара в Нанте. Для Дидье Дешама это важная проверка оборонительных сочетаний, глубины атаки и состояния лидеров. Кот-д’Ивуар, который впервые с 2014 года сыграет на чемпионате мира, тоже подходит к матчу не в роли статиста. Команда Эмерса Фае уверенно прошла квалификацию, прибавила в дисциплине и способна дать фавориту очень плотное сопротивление. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

До матча 20 сек. 20 секунд

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21:40 Стартовые составы команд на товарищеский матч:

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Конате, Тео Эрнандес, Чуамени, Рабьо, Шерки, Олисе, Тюрам, Мбаппе.

Запасные: Риссер, Самба, Динь, Гюсто, Люка Эрнандес, Лакруа, Салиба, Канте, Ману Коне, Заир-Эмери, Аклиуш, Барколя, Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Матета.

Кот-д’Ивуар: Я. Фофана, Гела Дуэ, Агбаду, Синго, Конан, У. Диаките, Секо Фофана, Кессье, Адингра, Ваи, Диоманде.

Запасные: Мохамед Коне, Лафон, Усман Диоманде, Коссуну, Опери, Сери, Сангаре, Улай, Бонни, Амад Диалло, Гессан, Гиагон, Пепе, Б. Туре, Инао Парфе.

21:25 Матч обслужит австрийская бригада арбитров во главе с Себастьяном Гисхамером. Помогать ему на линиях будут Роланд Ридель и Сантино Шрайнер, четвёртым арбитром назначен Арнес Талич. За систему ВАР отвечает Мануэль Шюттенгрубер, ассистент ВАР — Кристофер Йегер.

Франция

Главная кадровая интрига перед матчем связана с обороной. Вильям Салиба получил рецидив проблемы со спиной в финале Лиги чемпионов за «Арсенал» и сейчас защитник под серьёзным вопросом даже в контексте чемпионата мира. В Нанте он, скорее всего, не сыграет, а его место в центре защиты может занять Ибраима Конате. Для тренерского штаба это важная проверка: Франции нужно понимать, насколько надёжно выглядит связка без Салиба, особенно против физически мощной и быстрой атаки.

Дешам также может аккуратно распределить нагрузку для игроков «ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов. Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Брадли Барколя, Уоррен Заир-Эмери и Люка Эрнандес провели эмоционально и физически тяжёлый финальный отрезок клубного сезона, поэтому не исключено, что кто-то из них начнёт на скамейке или получит ограниченные минуты. При этом атакующая глубина Франции позволяет Дешаму почти безболезненно варьировать состав. В распоряжении тренера Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Майкл Олисе, Райан Шерки, Брадли Барколя, Дезире Дуэ и Жан-Филипп Матета. Последний даёт более силовой вариант в центре нападения, тогда как Мбаппе может сыграть как слева, так и на острие.

Отдельная интрига — рекорд Мбаппе. Капитану Франции не хватает одного гола, чтобы сравняться с Оливье Жиру, лучшим бомбардиром в истории сборной с 57 мячами. В товарищеском матче Дешам вряд ли станет перегружать лидера полными 90 минутами, но мотивация у Мбаппе будет очевидной. В центре поля возможен выход Н’Голо Канте. Ему 35 лет, он самый возрастной игрок в заявке Дешама, но его опыт, объём работы и умение стабилизировать игру всё ещё могут быть полезны, особенно в матче против соперника, который будет активно искать переходы и борьбу за вторые мячи.

Кот-д’Ивуар

Кот-д’Ивуар возвращается на чемпионат мира после двух пропущенных турниров. Команда Эмерса Фае прошла африканскую квалификацию впечатляюще, одержав восемь побед и дважды сыграв вничью в 10 матчах. У ивуарийцев на этом отрезке 25 забитых мячей и ни одного пропущенного. Такая статистика говорит не только о разнице в классе с частью соперников, но и о том, что у команды появилась структура.

После неудачи на Кубке африканских наций, где ивуарийцы вылетели в четвертьфинале от Египта, сборная быстро вернулась в рабочий ритм. В марте Кот-д’Ивуар обыграл Южную Корею 4:0 и Шотландию 1:0, не пропустив ни разу. Сейчас команда занимает 34-е место в рейтинге ФИФА и готовится к группе ЧМ, где её ждут Германия, Эквадор и Кюрасао. Именно поэтому спарринг с Францией выглядит логичным. Он должен показать, насколько ивуарийцы готовы играть против соперника максимального уровня.

Сильнейшая линия Кот-д’Ивуара — оборона. В распоряжении Фае есть Усман Диоманде, Вильфрид Синго, Гела Дуэ, Эван Ндика и Одилон Коссуну. Это мощный, атлетичный и достаточно быстрый набор защитников, который может осложнить жизнь даже французской атаке. Ключевой фигурой в атаке может стать Ян Диоманде. Он провёл яркий сезон, забил 12 голов в Бундеслиге и подходит к матчу в статусе одного из самых интересных игроков сборной. Также стоит следить за Николя Пепе: в 2022 году он уже забивал Франции, а концовку клубного сезона в «Вильярреале» провёл продуктивно, отметившись семью результативными действиями в шести последних матчах Ла Лиги.

Есть и семейная интрига: братья Дезире Дуэ и Гела Дуэ, скорее всего, выйдут на поле за разные национальные команды. Если Гела выйдет справа в обороне Кот-д’Ивуара, а Дезире получит минуты слева в атаке Франции, они могут встретиться в прямом единоборстве. Для товарищеского матча перед ЧМ это редкий и красивый сюжет.