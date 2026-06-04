Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о составе команды на чемпионат мира 2026 года.

Дидье Дешам globallookpress.com

«Единственный незначительный недостаток, на который я могу указать в 2026 году, и это просто факт, заключается в том, что те, кто был в 2018 году, уже имели опыт выступлений в 2014 и 2016 годах, а в этот раз у меня много молодых игроков с ограниченным опытом участия в крупных соревнованиях», — приводит слова Дешама официальный сайт ФИФА.

В рамках турнира французы встретятся с командами Сенегала, Ирака и Норвегии. Соревнования начнутся 11 июня и завершатся 19 июля.