5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Ангола и Мавритания. Начало игры — в 22:00 мск.
Ангола
Турнирное положение: Ангольцы не сумели выйти на Мундиаль. Команда заняла 4 место в своей отборочной группе.
При этом Ангола на 7 очков отстала от второй позиции. Команда отличилась 9 забитыми мячами в 10 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Ангольцы не уступили Египту (0:0).
До того команда подписала мировую с Зимбабве (1:1). А вот до того ангольцы уступили сборной ЮАР (1:2).
В пяти своих последних матчах Ангола добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: Ангольцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 3 матча кряду.
Причем Ангола исторически успешно противостоит Мавритании. В пяти очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
Мавритания
Турнирное положение: Мавританцы не попали на чемпионат мира. Команда финишировала на 5 месте в своей отборочной группе.
Причем Мавритания имеет огромные проблемы с реализацией. Команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Мавританцы проиграли Аргентине (1:2).
До того команда вчистую уступила Кувейту (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от Ливии (0:1).
При этом Мавритания в 5 своих последних поединках добыла одну ничью. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Мавританцы нынче выглядят бледновато. Команда не может победить уже 7 матчей подряд.
При этом Мавритания имеет не столь надёжные тылы. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.
Команда уже без малого восемь лет не может одолеть ангольцев. Да и уступили мавританцы в трёх своих последних поединках.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Ангола в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.71.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами 2.13 и 1.82.
Прогноз: Ангола имеет потенциал прибавить в плане реализации, к тому же оборона мавританцев не отличается монолитностью.
Ставка: Победа Анголы в 1-м тайме за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.10.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Мавритания уступила трижды кряду
- Ангола уже почти 8 лет не проигрывает мавританцам
- Ангольцы не могут победить 3 матча кряду
- Мавритания до последнего поединка не забивала 2 матча подряд
- Ангольцы не проигрывают 2 матча кряду