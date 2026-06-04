прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.60

5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Ангола и Мавритания. Начало игры — в 22:00 мск.

Ангола

Турнирное положение: Ангольцы не сумели выйти на Мундиаль. Команда заняла 4 место в своей отборочной группе.

При этом Ангола на 7 очков отстала от второй позиции. Команда отличилась 9 забитыми мячами в 10 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Ангольцы не уступили Египту (0:0).

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До того команда подписала мировую с Зимбабве (1:1). А вот до того ангольцы уступили сборной ЮАР (1:2).

В пяти своих последних матчах Ангола добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Ангольцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 3 матча кряду.

Причем Ангола исторически успешно противостоит Мавритании. В пяти очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Мавритания

Турнирное положение: Мавританцы не попали на чемпионат мира. Команда финишировала на 5 месте в своей отборочной группе.

Причем Мавритания имеет огромные проблемы с реализацией. Команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Мавританцы проиграли Аргентине (1:2).

До того команда вчистую уступила Кувейту (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от Ливии (0:1).

При этом Мавритания в 5 своих последних поединках добыла одну ничью. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Мавританцы нынче выглядят бледновато. Команда не может победить уже 7 матчей подряд.

При этом Мавритания имеет не столь надёжные тылы. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.

Команда уже без малого восемь лет не может одолеть ангольцев. Да и уступили мавританцы в трёх своих последних поединках.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Ангола в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 4.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами 2.13 и 1.82.

Прогноз: Ангола имеет потенциал прибавить в плане реализации, к тому же оборона мавританцев не отличается монолитностью.

2.60 Победа Анголы в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч Ангола — Мавритания позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Победа Анголы в 1-м тайме за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники распишут мировую.

2.10 Ничья во 2 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Ангола — Мавритания принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдет