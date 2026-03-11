дерзкая ставка за 6.50 на матч Лиги чемпионов

11 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Реал Мадрид — Манчестер Сити с коэффициентом для ставки за 6.50.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» нынешний сезон проводят не столь ярко. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

При этом «Реал» Мадрид на 4 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сливочные» сумели одолеть «Сельту» (2:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда минимально уступила «Хетафе». А вот поединок с «Бенфикой» завершился успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах «Реал» Мадрид победил 3 раза. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Сливочные» крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Причем «Реал» Мадрид традиционно удачно противостоит «Манчестер Сити». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» борются за успех на всех фронтах. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Манчестер Сити» на 7 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Горожане» одолели «Ньюкасл» (3:1).

До того команда не сумела обыграть «Ноттингем Форест» (2:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Лидсу» (1:0).

При этом «Манчестер Сити» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Горожане» ныне выглядят весьма уверенно. Подопечные Хосепа Гвардиолы вполне способны побороться за триумф в Лиге чемпионов.

При этом «Манчестер Сити» в двух своих последних поединках пропустил 3 мяча. А вот в двух последних очных встречах команда обыграла «Реал».

В этом поединке «горожане» явно будут действовать активно. Вот только немного сбился прицел у лидера атак англичан Эрлинга Холанна.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Манчестер Сити» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: Команда Гвардиолы не столь монолитна в обороне, тогда как «Реал» способен поднатореть в плане реализации.

6.50 Фора «Реала» Мадрид -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.50 на матч «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» принесёт прибыль 5500₽, общая выплата — 6500₽

Ставка: Фора «Реала» Мадрид -1.5 за 6.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих забьют больше пяти мячей.

7.50 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 7.50 на матч «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» позволит вывести на карту выигрыш 6500₽, общая выплата — 7500₽

Ставка: ТБ 5.5 за 7.50

Пять причин, почему ставка зайдет

«Горожане» в двух своих последних поединках пропустили 3 мяча

«Реал» Мадрид до последней коллизии победил в 7 домашних матчах кряду

В отсутствие Килиана Мбаппе вполне способен блеснуть Винисиус Жуниор

«Реал» в среднем пропускает меньше одного мяча за матч

Мадридцы в родных стенах забивают в среднем 2 мяча за матч

Сбалансированный прогноз

Не пропустите базовый прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» от экспертов LiveSport.Ru с коэффициентом для ставки 2.35.