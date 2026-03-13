The Athletic проанализировал исходы первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и назвал главных фаворитов турнира.

Победы с разницей в три мяча стали определяющей чертой первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во вторник мадридский «Атлетико» усугубил страдания приехавшего в гости «Тоттенхэма», победив со счетом 5:2 в матче, который запомнится скандальными последствиями 17-минутного кошмара Антонина Кински.

В среду «Пари Сен-Жермен» в столице Франции обыграл с тем же счетом «Челси». «Будё-Глимт» и ведомый Федерико Вальверде мадридский «Реал» одержали убедительные домашние победы со счетом 3:0 над лиссабонским «Спортингом» и «Манчестер Сити» соответственно.

«Галатасарай» заслуженно обыграл «Ливерпуль» (1:0), в то время как леверкузенский «Байер», вопреки ожиданиям, сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1).

«Ньюкасл Юнайтед» буквально на последних секундах упустил победу над «Барселоной» — встреча на «Сент-Джеймс Парк» завершилась со счетом 1:1.

Комфортнее всех чувствовала себя мюнхенская «Бавария», буквально уничтожившая «Аталанту» — 6:1.

По ходу всего сезона прогнозная модель The Athletic, основанная на данных Opta, отслеживала шансы каждой команды на то, чтобы пройти далеко по турниру — и даже выиграть Лигу чемпионов.

Кроме того, перед первыми матчами 1/8 финала мы также составили рейтинг всех 16 оставшихся команд на основе этих расчётов.

Итак, перед ответными встречами, которые пройдут в следующий вторник и среду, как теперь выглядит картина с точки зрения прогнозов?

«Арсенал»

Оглядываясь назад, матч в Леверкузене принес в целом позитивный результат. «Арсенал» выглядел не лучшим образом и сумел свести игру к ничьей лишь благодаря позднему голу Кая Хаверца с пенальти. Хотя дефицит в один мяч, пожалуй, все равно не вызвал бы особой паники.

Кай Хаверц globallookpress.com

Тем не менее, поводы для беспокойства есть. Прежде всего, это нехватка креатива на флангах, если не считать вышедшего на замену Нони Мадуэке, а также временами слишком открытая центральная зона.

Кроме того, придется немного адаптировать игру на стандартах, учитывая разницу в том, как эти эпизоды судят в Европе. В Лиге чемпионов «Арсенал» забил лишь три гола после угловых по сравнению с 16 мячами на внутренней арене (лучший показатель в топ-5 европейских лиг).

Несмотря на это, по прогнозам, шансы «Арсенала» обыграть «Байер» в ответном матче в Лондоне составляют 77 процентов, а шансы на выход в полуфинал — 65 процентов. Завоевание квадрупла остается вполне реальным.

«Пари Сен-Жермен»

На протяжении значительной части этого сезона, в том числе и в проигранном матче Лиги 1 с «Монако» на прошлых выходных, действующий победитель Лиги чемпионов выглядел далеко не лучшим образом. Важную роль в этом сыграли травмы и усталость: после предыдущего сезона команда Луиса Энрике дошла еще и до финала клубного чемпионата мира.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Но, как и в прошлом сезоне, «Пари Сен-Жермен» показал, что у него есть футболисты, способные в одиночку решить исход двухматчевого противостояния, особенно против менее опытных соперников вроде «Челси».

«ПСЖ» превзошел свои показатели ожидаемых голов в семи из десяти матчей плей-офф с сезона-2024/25, однако то, что случилось на этой неделе, всё равно стало исключением даже на этом фоне. Превышение по xG составило 4,1 — пять забитых мячей при 0,9 xG. Это второй по величине подобный показатель в матче плей-офф за последние пять сезонов Лиги чемпионов. Больше было только у «Арсенала», когда в марте прошлого года «канониры» разгромили нидерландский ПСВ (7:1), превысив свой xG на 5,1.

Победа в первом матче увеличила шансы «ПСЖ» на титул до 10 процентов — вдвое по сравнению с тем, какими они были сразу после жеребьевки этой стадии. Вероятность выхода в полуфинал у парижан теперь составляет 56 процентов.

«Бавария»

Шесть голов, пять разных авторов — при том, что Гарри Кейну даже не пришлось подниматься со скамейки — обеспечили «Баварии» по-настоящему яркий вечер на севере Италии в первом матче с «Аталантой».

«Бавария» разгромила «Аталанту» со счетом 6:1 globallookpress.com

Это был флешбэк в середину 2010-х, когда немецкий гранд регулярно стирал в порошок уступающие в классе европейские команды под руководством Пепа Гвардиолы — многолетнего наставника нынешнего главного тренера мюнхенцев Венсана Компани в «Манчестер Сити».

Майкл Олисе выдал один из самых впечатляющих индивидуальных перформансов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Серьезную поддержку ему оказали Луис Диас, Серж Гнабри, Николас Джексон и вышедший на замену Джамал Мусиала.

Травма Альфонсо Дэвиса и поздний гол Марио Пашалича стали единственными пятнами на этой тотально доминирующей игре.

Несмотря на то, что «Бавария», как кажется, находится в более сложной половине сетки, модель дает ей 61 процент вероятности на выход в полуфинал и 41 процент — в финал, где, как ожидается, команду Компани будет ждать повторная встреча с «Арсеналом», которому она проиграла на общем этапе.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» умудрились переплюнуть даже «Аталанту», уступая «Атлетико» со счетом 0:3 уже к 16-й минуте. И если итальянцы были просто беспомощны перед абсолютным доминированием «Баварии», то команда Игора Тудора буквально скользила и спотыкалась на мадридском газоне, что в итоге привело к замене голкипера Антонина Кински еще в первом тайме.

Антонин Кински globallookpress.com

Атмосфера вокруг клуба и слабая домашняя форма («шпоры» выиграли лишь семь из 21 матча на своем поле во всех турнирах) говорят о том, что у «Тоттенхэма» минимальные шансы на камбэк после гостевого поражения со счетом 2:5.

Наша модель дает «шпорам», которые в рейтинге силы Opta занимают 32-е место (второй худший показатель среди всех оставшихся участников турнира), лишь 3 процента на выход в четвертьфинал.

«Челси»

Ошибка Филипа Йоргенсена изменила ход игры после того, как «Челси» больше часа обменивался ударами с «ПСЖ», но поражение 2:3 в первом матче в Париже было бы еще не самым худшим результатом. Вместо этого дубль вышедшего на замену Хвичи Кварацхелии (причем второй мяч случился после того, как гости бросили все силы вперед), возможно, загнал «Челси» в слишком глубокую яму, из которой им уже не выбраться.

Энцо Фернандес globallookpress.com

После пятого гола «ПСЖ» модель дает «Челси» всего 7 процентов на камбэк. Главный тренер лондонской команды Лиам Росеньор назвал второй гол Кварацхелии «самым болезненным».

«Мы сами выстрелили себе в ногу, но отыграться всё еще возможно», — добавил Росеньор.

В этом сезоне «Челси» выиграл все четыре домашних матча Лиги чемпионов с общим счетом 10:1, но три из них пришлись на игры против «Бенфики», «Аякса» и «Пафоса», которые завершили общий этап на 24-м, 32-м и 26-м местах из 36 соответственно.

«Челси» нужно побеждать с разницей в три мяча, чтобы перевести это противостояние в дополнительное время, но «ПСЖ», похоже, наконец-то набрал нужный ритм, в то время как команду Росеньора на выходных ждет домашний матч против «Ньюкасла», в котором ей необходима победа, чтобы остаться в топ-5 Премьер-лиги.

«Манчестер Сити»

Любой оптимизм по поводу того, что «Ман Сити» сможет преобразить свою игру в Лиге чемпионов после нестабильности в Премьер-лиге (что является редкостью для «горожан» под руководством Гвардиолы), окончательно рухнул на «Сантьяго Бернабеу».

Пеп Гвардиола globallookpress.com

«Манчестер Сити» снова выглядел собой образца сезона-2024/25: зияющие пустоты в центре поля, пассивность в единоборствах и уязвимость перед передачами и рывками за спину.

Несмотря на то что, как и команды выше, «Сити» уступает в три мяча, вокруг них всё же сохраняется больше оптимизма: модель по-прежнему дает им 16 процентов на выход в четвертьфинал. Для сравнения, суммарные шансы трех остальных команд, оказавшихся в такой же ситуации перед ответными матчами, составляют всего 23 процента.

Три года назад на пути к треблу «Сити» разгромил «Мадрид» в Манчестере со счетом 4:0. Нынешняя версия испанского гранда тоже не является идеальной командой. После первого матча Жереми Доку заявил, что «Манчестер Сити» «все еще верит», но в следующий вторник им придется показать безупречную игру, чтобы попасть в восьмерку лучших.

«Ливерпуль»

Именно «Ливерпуль» задал тон удручающей неделе для шести клубов Премьер-лиги в 1/8 финала, потерпев поражение от «Галатасарая» (0:1) в Стамбуле.

Эта игра обнажила многие из тех же проблем, что и поражение от того же «Галатасарая» в Стамбуле на общем этапе ЛЧ.

Арне Слот globallookpress.com

Неубедительная игра в атаке, шаткая оборона и проходной двор в центре поля пока остаются главными лейтмотивами разочаровывающего сезона для команды Арне Слота.

Впрочем, наша модель не ставит на них крест: шансы «Ливерпуля» на выход в четвертьфинал (51 процент) оцениваются чуть выше, чем у их соперников (49).

Болельщикам «Галатасарая» не разрешат приехать на «Энфилд» из-за санкций УЕФА, что должно повысить шансы «Ливерпуля». Однако «красные» уязвимы дома: в этом сезоне они выиграли лишь 14 из 22 матчей на своем поле, в том числе уступив ПСВ (1:4) на общем этапе.

«Ньюкасл»

Ох, а ведь как все могло сложиться.

Кипящий котел «Сент-Джеймс Парк», за которым с трибун наблюдал Фаустино Асприлья, а Алан Ширер комментировал игру для британской трансляции Amazon Prime, во многом оправдал ожидания.

«Ньюкасл» globallookpress.com

«Ньюкасл» буквально задушил вялую «Барселону» быстрыми передачами, смелым дриблингом и умными забеганиями за спину.

Лишь более уверенные последние пять минут от каталонцев и ошибка Малика Тшау, после которой был назначен пенальти и забит ответный мяч, позволили пятикратному победителю турнира вырвать ничью.

Игроки «Ньюкасла» выглядели абсолютно подавленными, понимая, что в следующую среду на «Камп Ноу» «Барселона» вряд ли сыграет так же слабо. Opta дает «сорокам» всего 32 процента на проход дальше. Но если на следующей неделе «Ньюкасл» снова сыграет смело и допустит меньше ошибок, шансы сторон станут более равными.

«Байер»

Перед первым матчем Opta давала «Байеру» всего 13 процентов на итоговую победу над «Арсеналом». Это был самый низкий показатель среди всех команд, оставшихся в 1/8 финала.

В первой игре «фармацевты» выбрали очень умный план: они ограничили пространство для атак «Арсенала» и при этом максимально использовали свободные зоны в центре поля, когда соперник выдвигал игроков вперед для прессинга.

Гол Роберта Андриха после углового на 46-й минуте стал вполне заслуженной наградой за такой подход, и команда наверняка чувствует себя обделенной после спорного пенальти, который привел к ответному мячу на 89-й минуте.

Теперь их шансы на выход в четвертьфинал выросли до 23 процентов. На «Эмирейтс» фаворитом — и вполне заслуженно — будет «Арсенал», но «Байер» уже показал, что способен как минимум заставить соперника серьезно попотеть.

«Барселона»

Ничья с «Ньюкаслом» стала едва ли не самым вялым выступлением из всех, что «Барселона» выдавала за два сезона под руководством Ханси Флика.

В каком-то смысле это напомнило октябрь, когда они потерпели разгромное выездное поражение от «Севильи», а спустя три недели уступили мадридскому «Реалу» в Эль-Класико со счетом 1:2.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Но на этот раз «Барселона» действовала умнее. На «Сент-Джеймс Парк» команда снова играла с довольно высокой линией обороны, однако вела себя осторожнее и больше думала о том, чтобы быстро складываться в оборонительную структуру, а не мчаться вперед на соперника в каждом эпизоде.

Что самое важное, «Барселона» увезла ничью, которая теперь оставляет ей, согласно нашей модели, 68-процентный шанс на выход в следующий раунд.

Ключевую роль в ответной встрече должен сыграть Педри, который недавно вернулся после травмы задней поверхности бедра. Вся атакующая тройка — Роберт Левандовский, Рафинья и Ламин Ямаль — растворилась на поле в первом матче, и на следующей неделе на «Камп Ноу» от них потребуется куда более сильная игра.

Результаты других матчей также означают, что шансы «Барселоны» на итоговую победу в турнире теперь составляют 11 процентов — против 7 процентов по окончании общего этапа.

«Реал» Мадрид

Ну кто вообще мог такое предвидеть?

В отсутствие травмированных Килиана Мбаппе, Родриго и Джуда Беллингема, главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа, которому еще предстоит укрепить свои позиции, выпустил в старте 18-летнего Тьяго Питарча и редко играющего Браима Диаса против «Манчестер Сити», который в какой-то мере и строился для того, чтобы процветать в хаосе подобных матчей.

Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде globallookpress.com

Но это был «Реал» в своей фирменной, неудержимой, обожающей плей-офф версии — с Федерико Вальверде во главе, оформившим хет-трик ещё в первом тайме.

Уругваец с момента назначения Арбелоа в январе уже не раз показывал, насколько он полезен на правом фланге полузащиты: он и надежно страхует, и хорошо взаимодействует с Трентом Александер-Арнольдом, а также грамотно подключается к атакам. В матче с «Ман Сити» всё это безупречно работало на в течение 22 минут первого тайма — «Реал» фактически убил интригу в матче.

Тибо Куртуа совершил несколько классных спасений — это уже стало классикой, когда он играет против английских команд. Но «Мадрид» уверенно контролирует ход этого противостояния.

Наша модель дает мадридцам 84 процента на выход в четвертьфинал — это самый низкий показатель среди команд, добившихся преимущества в три мяча на этой стадии, главным образом потому, что на «Этихаде» «Сити» наверняка создаст сопернику серьезные проблемы.

Арбелоа знает, что пока рано радоваться «В этом клубе мы празднуем титулы, а не победы. Особенно те победы, которые пока еще никуда нас не вывели. Мы находимся на экваторе противостояния, ведем в три мяча, но нам противостоит соперник, который быстро накажет за малейшую расслабленность».

«Будё-Глимт»

Похоже, у этой сказки будет продолжение.

«Будё-Глимт» уже доказал, что его успехи — вовсе не случайность, когда ранее по ходу турнира обыграл «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Интер» (дважды). В первом матче 1/8 финала они также превзошли «Спортинг», создав более чем в четыре раза больше xG (2,8 против 0,6) и забив три гола после пяти ударов в створ.

Енс Петтер Хёуге globallookpress.com

Такой серьезный задел дает им 87 процентов на выход в четвертьфинал перед ответной игрой в Лиссабоне — по сравнению с 37 процентами в момент, когда эта пара только сформировалась. Их шансы выйти в полуфинал также выросли до 19 процентов, хотя до стыковых матчей плей-офф в прошлом месяце они составляли менее одного процента.

Внутренний сезон для «Будё-Глимт» стартовал в прошлый четверг с победы над «Мольде» в 1/8 финала Кубка Норвегии. Начало их кампании в чемпионате было отложено до 6 апреля после того, как норвежская лига перенесла их стартовые матчи против «Сарпсборга», запланированные на субботу, и против «Хамаркамератене» на следующих выходных.

Этот шаг вызвал недовольство среди других норвежских клубов. Будут ли новые переносы еще предстоит увидеть, учитывая, что первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 7 и 8 апреля.

«Атлетико» Мадрид

В своих предыдущих 26 матчах во всех турнирах Хулиан Альварес записал на свой счет шесть голов и две результативные передачи. Антуан Гризманн в 2026 году еще не забивал ни в Ла Лиге, ни в Лиге чемпионов. Маркос Льоренте с сентября отличился всего дважды.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Тем не менее, всем троим «Тоттенхэм», который главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем назвал фаворитами, преподнес моменты на блюдечке — и те вдоволь покуражились. «Матрасники» выиграли со счетом 5:2.

Теперь шансы «Атлетико» на выход в четвертьфинал составляют 97 процентов — по сравнению с 26 процентами до матчей плей-офф. Их шансы на выход в полуфинал также выросли с 10 до 39 процентов. Линия нападения «Атлетико» способна доставить головную боль большинству команд.

«Аталанта»

В предыдущем раунде «Аталанта» прошла дортмундскую «Боруссию» благодаря драматичному камбэку, но на этот раз другой немецкий клуб — «Бавария» — практически не оставил ей пространства для повторения такого сценария.

Во вторник команда Раффаэле Палладино уже к 25-й минуте уступала со счетом 0:3, а вскоре после истечения часа игры горела 0:6, будучи полностью переигранной на каждом участке поля.

Раффаэле Палладино globallookpress.com

Ошеломленная публика в Бергамо смогла выдавить из себя лишь сочувственные аплодисменты в ответ на гол престижа Марио Пашалича (который не принес абсолютно никакого утешения) на третьей добавленной минуте.

Исход этого противостояния, безусловно, предрешен, но наши прогнозы дают «Аталанте» 0,04 процента вероятности отыграть дефицит в пять мячей.

Как там звучала старая поговорка: «(менее) одного процента шансов, 99 процентов веры»?

«Спортинг»

Изначально Opta давала 63 процента на то, что «Спортинг» пройдет «Будё-Глимт» и попадет в восьмерку лучших.

Но после поражения 0:3 в первом матче в Норвегии эта вероятность упала до 13 процентов: хозяева оказались свежее, смелее и, если говорить прямо, просто сильнее.

К чести «Спортинга», на общем этапе они обыграли в Лиссабоне действующего победителя турнира «ПСЖ» и потерпели лишь одно поражение за весь сезон в чемпионате Португалии (хотя и отстают на четыре очка от «Порту»).

Однако сейчас команда Руя Боржеша выглядит куда более вероятным кандидатом на то, чтобы продолжить клубную традицию — так ни разу и не преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов. Хотя в прежнем формате турнира, когда он назывался Кубком европейских чемпионов, «Спортинг» всё же доходил до четвертьфинала в 1983 году.