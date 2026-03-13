В пятницу, 13 марта, «Сибирь» примет на своем льду магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

15:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

15:15 Судейская бригада матча «Сибирь» — «Металлург Мг»: главные судьи — Наумов Денис и Юдаков Сергей, линейные судьи — Головлёв Дмитрий и Сысуев Александр.

15:10 Сегодняшний матч пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене».

15:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между представителями Восточной конференции — «Сибирью» и магнитогорским «Металлургом». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Сибирь»: Красоткин Антон, Приски Чейз Эванс, Гордеев Фёдор, Кошелев Семён, Пьянов Валентин, Андреофф Энди, Чуркин Андрей, Аланов Егор, Бек Тэйлор, Абрамов Михаил, Косолапов Антон, Зайцев Егор Андреевич, Орлов Михаил, Федотов Илья, Неколенко Архип, Лещенко Вячеслав, Баклашёв Никита, Широков Сергей, Сушко Максим, Яковлев Алексей.

«Металлург Мг»: Смолин Александр, Паливко Данила, Пресс Робин, Исхаков Руслан, Канцеров Роман, Ткачёв Владимир, Сиряцкий Александр, Яковлев Егор, Толчинский Сергей, Барак Дерек, Вовченко Даниил, Минулин Артём, Орехов Валерий, Козлов Андрей, Нечаев Игорь, Фёдоров Михаил, Жуков Кирилл, Коробкин Егор, Джонсон Люк, Коротков Никита.

«Сибирь»

«Сибирь» находится на границе зоны плей-офф, занимая восьмую строчку в Восточной конференции. Она опережает ближайшего преследователя в лице «Амура» на пять очков. поэтому в предстоящей игре обязательно нужно набирать турнирные баллы. В нынешнем сезоне у «снежинок» разница заброшенных и пропущенных шайб (150:189).

В последних трех матчах «Сибирь» одержала две важнейшие победы над «Шанхайскими Драконами» (2:1) и омским «Авангардом» (2:1) в серии буллитов. Единственный проигранный матч на это отрезке у новосибирского клуба был с казанским «Ак Барсом» (3:6).

«Металлург Мг»

«Металлург» досрочно выиграл Кубок Континента, став лучшей командой Континентальной хоккейной лиги в регулярном чемпионате. Первое место в Восточной конференции и 101 набранный балл — это все про магнитогорский клуб. Разница заброшенных и пропущенных шайб впечатляет — 243:170.

Несмотря на то, что «Металлург» практически бросил играть после того, как оформил выход в плей-офф, его результаты все равно выглядят неплохо. В четырех последних матчах магнитогорский клуб одержал три победы, правда не все они были добыты в основное время: минское «Динамо» (3:0), челябинский «Трактор» (3:2) в серии буллитов и «Салават Юлаев» (2:1) в овертайме.

Личные встречи

Между собой соперники играют довольно часто так как представляют одну Восточную конференцию. В предыдущие годы в этой паре доминировал магнитогорский клуб, но в последней очной дуэли которая состоялась в январе, гостевую победу праздновала «Сибирь» со счетом 2:1.

