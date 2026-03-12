прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.60

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 13 марта. Начало встречи — в 15:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Сибирь — Металлург Мг с коэффициентом для ставки за 2.60.

«Сибирь»

Турнирное положение: Сибиряки провели 64 игры и заработали 62 очка. В таблице Восточной конференции команда много недель находится на 8-м месте и на текущий момент опережает «Амур» на 5 баллов.

Последние матчи: Первую игру весеннего цикла «Сибирь» провела в рамках KHL World Games в Китае, где установила скромную победу над «Шанхайскими Драконами» (2:1).

Тем временем крупным провалом завершился выезд команды Ярослава Люзенкова на территорию «Ак Барса» (3:6). В следующей встрече новосибирцы переиграли «Авангард» (2:1, бул.).

Не сыграют: Архип Неколенко.

Состояние команды: За счет успешного выезда в Омск «Сибирь» обезопасила себя от преследования со стороны «Амура», хотя математические шансы у хабаровчан на попадание в зону Кубка по-прежнему сохраняются.

Новосибирцы при этом являются худшими среди представителей топ-8 Востока по результативности, забивая 2,34 шайбы за игру в среднем. Между тем в десяти последних матчах на домашнем льду команда Люзенкова потерпела пять поражений.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В 64 матчах «Металлург» Мг заработал 101 очко, закрепившись на 1-й строчке в таблице Восточной конференции. От «Авангарда» уральцы дистанцировались на 8 пунктов.

Последние матчи: В первых мартовских матчах «Металлург» Мг потерпел крупное поражение на льду московского «Динамо» (1:4) и уверенно переиграл «Динамо» Минск в столице Беларуси (3:0).

На домашней площадке команда Андрея Разина уступила «Автомобилисту» (1:3), но взяла верх над «Трактором» (3:2, бул.). Последний матч южноуральцы провели на территории «Салавата Юлаева»: у которого вырвали победу в овертайме (2:1, от).

Не сыграют: Дмитрий Силантьев.

Состояние команды: Впервые в своей истории «Металлург» Мг стал обладателем Кубка Континента. Победа в регулярном чемпионате видится закономерным результатом исключительной кампании, которую выдала команда Андрея Разина.

На текущий момент «Магнитка» остается не только лидером КХЛ по набранным очкам, но и сохраняет лучший показатель результативности, забрасывая в среднем за игру 3,8 шайбы.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг победил в 5 личных встречах из 6 последних

В 2-х последних личных встречах команды не забивали больше 3 голов

«Металлург» Мг не проигрывает на территории «Сибири» на протяжении 6 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 4.19, ничья — в 4.29, победа «Металлурга» Мг — в 1.79.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.09, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

Прогноз: При многих проблемах в структуре, «Сибирь» является кусачей и крайне неудобной командой для топов. На домашнем льду коллектив Ярослава Люзенкова способен сыграть компактно в обороне и зацепиться за результат в условиях низкого мотивационного фона лидера Востока.

Ставка: «Сибирь» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.60.

Прогноз: Плотная линия защиты является базовым элементом тактики сибиряков. Игру против «Магнитки» на встречных курсах команда попросту не вытянет, поэтому будет сконцентрирована на попытках «засушить» соперника.

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.10.