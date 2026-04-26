В пятом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Питтсбург» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 28 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 2.14.

«Питтсбург»

Путь к плей-офф: Общий этап «Питтсбург» закончил на 7-й строчке в таблице Востока с 98 очками на счету. По дополнительной разнице «Пингвинз» обошли 8-ю «Филадельфию».

Последние матчи: На флажке регулярки «Питтсбург» потерпел три поражения кряду. Отрицательная серия перекинулась и на плей-офф, в рамках которого команда дважды кряду уступила «Филадельфии» дома (2:3, 0:3).

На гостевом катке «Пингвинз» устроились еще на одно крупное поражение (2:5). При 0-3 в серии коллектив Дэна Мьюза, лишившийся права на ошибку, установил победу в четвертой игре (4:2).

Не сыграют: Калеб Джонс.

Состояние команды: «Питтсбургу» удалось спастись от позора, обусловленного как самим фактом раннего вылета, так и условными четырьмя поражениями кряду от заклятого соперника.

В матче №4 команда Дэна Мьюза продемонстрировала лучшую в этом плей-офф раунде результативность: 4 шайбы «Пингвинз» забросили при 21 броске в створ ворот. Так, реализация гостей на площадке «Флайерз» превысила 19%.

«Филадельфия»

Путь к плей-офф: В 82 регулярных матчах «Филадельфия» заработала 98 очков, с которыми прописалась на 8-й позиции в Восточной конференции, на 3 турнирных балла опередив 8-й «Вашингтон».

Последние матчи: В последних матчах главного турнира «Филадельфия» зафиксировала две победы подряд на домашнем льду, после чего максимально удачно начала серию против «Питтсбурга».

С 19 по 23 апреля команда Рика Токкета утвердила три победных результата: два в гостях (3:2, 3:0), один — на родной площадке (5:2). Завершить серию «всухую» «Флайерз» не удалось (2:4).

Не сыграют: Родриго Аболс, Никита Гребенкин, Эмиль Андре, Даниэл Владар.

Состояние команды: « Филадельфии» не удалось упаковать кубковое дерби в четыре матча. Несмотря на это, команда выдала неплохую по активности игру на домашнем льду, но подкачала реализация.

Закрыть вопрос о победителе «Филли» все еще способна, не растягивая противостояние на шесть-семь матчей. Перед предстоящим визитом на площадку «Питтсбурга» команда Рика Токкета установила тринадцать побед в пятнадцати гостевых встречах.

Статистика для ставок

«Питтсбург» не побеждает дома на протяжении 3 матчей кряду

«Филадельфия» одержала 3 победы кряду на выезде

«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в 4 матчах из 5 последних

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.22, победа «Филадельфии» — в 2.92.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 5.5 — за 2.07.

Прогноз: «Питтсбург» предпринял предметную попытку вернуться в серию, но «Филадельфия» не стала от этого менее опасной для команды, испытывающей структурные проблемы на дистанции. «Флайерз» комфортно играется в гостевых условиях, поэтому на льду принципиального соперника они имеют все шансы поставить точку.

Ставка: «Филадельфия» победит в матче за 2.14.

Прогноз: Для «Питтсбурга» характерными остаются потеря концентрации в защите и неспособность держать зоны активного наступления соперников. На этом фоне «Филадельфия» ранее добивалась хорошей результативности и попытается сделать это еще раз.

Ставка: Индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 2.5 за 1.80.