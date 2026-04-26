«Миннесота» обыграла «Даллас» в четвёртом матче первого раунда Кубка Стэнли со счётом 3:2 в овертайме.

В основное время у хозяев отличились Брок Фэйбер и Ник Фолиньо, тогда как у гостей шайбы забросили Джейсон Робертсон и Миро Хейсканен, причём оба раза «Даллас» реализовал большинство.

Победную точку в матче на 20-й минуте дополнительного времени поставил Мэтт Болди. Результативной передачей отметился Кирилл Капризов, который также ассистировал и в основное время.

«Миннесота» сравняла счёт в серии — 2-2. Следующая игра пройдёт 29 апреля в Далласе.

«Питтсбург» одержал победу над «Филадельфией» в четвёртом матче серии — 4:2.

У хозяев отличились Денвер Барки и Трэвис Конекны. В составе гостей заброшенные шайбы на свой счёт записали Сидни Кросби (в большинстве), Рикард Ракелль, Крис Летанг и Коннор Девар, поразивший пустые ворота.

Этот успех стал для «Питтсбурга» первым в серии, однако «Филадельфия» по-прежнему ведёт со счётом 3-1.

Пятый матч противостояния состоится 27 апреля в Питтсбурге.