В четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Юта» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Дельта Центре» 28 апреля. Начало встречи — в 04:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Юта — Вегас с коэффициентом для ставки за 1.93.

«Юта»

Путь к плей-офф: В таблице Западной конференции «Юта» обосновалась на 6-й позиции с 92 очками в наличии, по дополнительной разнице опередив 7-й «Анахайм».

Последние матчи: На флажке регулярки «Юта» обыграла «Калгари» (5:3), но с таким же счетом уступила «Сент-Луису» (3:5), после чего в Кубке потерпела поражение от «Вегаса» (2:4).

После неудачного дебюта в плей-офф команда Андре Туриньи установила победу в гостях (3:2), а на домашнем льду впервые в этом противостоянии вышла вперед, взяв верх над «Голден Найтс» с разницей в +2 (4:2).

Не сыграют: Барретт Хэйтон.

Состояние команды: После поражения в первой игре «Юта» должным образом приспособилась к условиям борьбы, предложенными «Вегасом», и перевернула ход противостояния.

В последней встрече «мамонты» продемонстрировали исключительную реализацию (свыше 33%) при 12 бросках в створ и добились крайне важной победы.

Минимальное преимущество 2-1 перед ответной домашней игрой для уверенного в себе коллектива Андре Туриньи является хорошим психологическим заделом.

«Вегас»

Путь к плей-офф: «Вегас» закончил регулярку на 4-й строке Западной конференции. С 95 баллами в активе, коллектив из Невады опередил 5-й «Эдмонтон» на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: В заключительных матчах общей стадии «Вегас» поочередно расправился с «Колорадо» (3:2, от), «Виннипегом» (6:2) и «Сиэтлом» (4:1).

Победная серия перешла в стадию 1/8 финала Кубка, где команда Джона Тортореллы переиграла «Юту» (4:2). В двух следующих встречах инициатива «Голден Найтс» была утрачена (2:3, 2:4).

Не сыграют: Уильям Карлссон, Алекс Пьетранжело.

Состояние команды: На флажке регулярного сезона «Вегас», сменивший накануне главного тренера, набрал хорошую форму и вместе с тем уверенно начал серию против «Юты» в домашних стенах.

Но далее у команды начались проблемы, наиболее остро проявляемые в обороне. Даже при незначительном давлении со стороны соперников у «Голден Найтс» возникают ошибки, определяющие результат.

«Юта» победила в 4 личных встречах из 5 последних

«Юта» забивала 3 шайбы или больше в 4 личных встречах из 5 последних

В 3 личных встречах из 4 на льду «Юты» было забито ровно 6 голов

Коэффициенты букмекеров: Победа «Юты» оценивается букмекерами в 2.52, ничья — в 4.52, победа «Вегаса» — в 2.43.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 5.5 — за 2.09.

Прогноз: Против «Вегаса» «Юта» играет щетинисто, добиваясь результата не в последнюю очередь за счет самоотдачи. В четвертой встрече, исход которой способен многое определить в контексте всего противостояния, «мамонты» не станут отходить от этого принципа.

Прогноз: «Вегас» со своей стороны будет биться за возможность восстановить равенство перед возвращением домой, поэтому очередной очный матч пройдет при большом объеме атакующей остроты и установит результативный «верх».

