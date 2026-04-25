Ночью за океаном завершились три матча первого раунда.

«Монреаль» — «Тампа» — 3:2 ОТ

В основное время в составе хозяев шайбы забрасывали Александр Тексье и Кирби Дак. Победный гол в овертайме на счету Лэйна Хатсона.

У гостей отличились Брэйден Пойнт и Брэндон Хагель. На счету Никиты Кучерова — ассист. Теперь у него 4 (1+3) очка в 3 матчах плей‑офф. Голкипер Андрей Василевский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

«Монреаль» вышел вперёд в серии — 2:1. Следующая встреча состоится в понедельник, 27 апреля.

«Юта» — «Вегас» — 4:2

За «Маммот» дубль сделал Лоусон Крауз, также забивали Маккензи Уигар и Дилан Гюнтер.

У гостей отличились Джек Айкел и Ник Дауд. На счету Ивана Барбашева — голевая передача, у него теперь 3 (2+1) очка в 3 играх.

«Юта» вышла вперёд в серии — 2:1. Теперь команды сыграют на льду «Маммот» 27 апреля в 5:00 (мск).

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 7:4

В составе хозяев шайбы забрасывали Микаэль Гранлунд (1+2), Лео Карлссон (1+1), Джексон Лакомб (1+1), Мэйсон Мактавиш, Беккетт Сеннеке, Алекс Киллорн и Джеффри Вьель.

У гостей шайба на счету нападающего Василия Подколзина. Также отличились Конор Макдэвид (1+1), Каспери Капанен и Райан Ньюджент‑Хопкинс. Леон Драйзайтль и Эван Бушар сделали по два ассиста.

«Дакс» вышли вперёд в серии — 2:1. Теперь команды сразятся в понедельник, 27 апреля. Начало игры — 04:30 (мск).