В этом экспрессе разберём матчи в чемпионатах Англии, России и Италии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 27 апреля с коэффициентом для ставки за 4.47.

«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в целом может считать нынешний сезон успешным. Ещё к концу 2025 года внутри команды ощущалась нестабильность: многие игроки задумывались о будущем и не верили в перспективы проекта. Несмотря на серьёзные вложения и приход талантливых футболистов, клуб долгое время оставался в числе середняков Премьер-лиги.

Переломным моментом стало решение руководства сменить тренерский штаб. После ухода Рубена Аморима команду возглавил Майкл Каррик, который значительно упростил игровую модель и дал футболистам больше свободы. Такой подход быстро принёс эффект — игроки стали действовать раскованнее и увереннее, что положительно сказалось на результатах. Позже сами футболисты отмечали, что с приходом Каррика будто избавились от лишнего давления.

Тем не менее, сохранять высокий уровень на одном лишь эмоциональном подъёме долго не удалось. Соперники постепенно адаптировались к стилю «Юнайтед», и результаты стали более скромными. Однако важнейшая задача — возвращение в Лигу чемпионов — практически решена, что уже можно считать серьёзным успехом, особенно на фоне нестабильности до смены тренера.

«Брентфорд», в свою очередь, проводит один из лучших сезонов за последние годы. Команда уже превзошла ожидания и продолжает борьбу за попадание в еврокубки. «Пчёлы» находятся в отличной форме и не проигрывают на протяжении шести матчей, регулярно создавая проблемы даже фаворитам.

Главной слабостью лондонцев остаётся игра первым номером, однако в предстоящем матче на «Олд Траффорд» этот фактор может не сыграть решающей роли. За последние три месяца «Брентфорд» потерпел всего одно поражение в чемпионате и вполне способен зацепиться за очки в Манчестере.

Ставка: Обе команды забьют за 1.55.

«Балтика» — «Акрон»

Футбол. Чемпионат России. Премьер‑лига

Калининградская команда проводит сильный сезон и всерьёз претендует на попадание в тройку лидеров. На данный момент в активе клуба 46 очков, а отставание от третьего места составляет всего три балла. Одним из главных козырей остаётся надёжная оборона — всего 16 пропущенных мячей, лучший показатель в лиге. В атаке «Балтика» также выглядит уверенно, забив 37 голов.

Прогнозы и ставки на футбол

В прошлом туре подопечные Андрея Талалаева сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) на выезде. Команда действовала активно, нанеся 14 ударов, пять из которых пришлись в створ. В целом за сезон «Балтика» уступила лишь дважды, что говорит о высокой стабильности. Однако в последнее время команда часто теряет очки — серия ничьих достигла четырёх матчей подряд. Именно это мешает закрепиться в зоне призёров.

Тольяттинский клуб переживает непростой период. С 24 очками команда находится рядом с зоной вылета, имея лишь минимальный запас прочности. Разница мячей также негативная — 32 забитых против 45 пропущенных.

Форма «Акрона» вызывает тревогу: в пяти последних матчах команда не одержала ни одной победы (три поражения и две ничьи). В предыдущем туре была ничья с махачкалинским «Динамо» (1:1), при этом быстрый гол не помог удержать преимущество.

«Балтика» выглядит значительно более организованной и сбалансированной командой, особенно на своём поле, где в этом сезоне ещё не проигрывала. Мотивация у хозяев высокая — борьба за медали выходит на решающий этап.

Ставка: Победа «Балтики» за 1.63.

«Кальяри» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» переживает не самый удачный отрезок — команда не может победить уже в трёх матчах подряд. В середине недели бергамаски играли ответный полуфинал Кубка Италии против «Лацио». Первая встреча завершилась результативной ничьей (2:2), а в ответной игре соперники долго действовали осторожно и не рисковали. Лишь на 84-й минуте был открыт счёт, и казалось, что римляне проходят дальше, однако «Аталанта» сумела отыграться и перевести встречу в серию пенальти. В ней героем стал голкипер «Лацио» Эдоардо Мотта, который помог своей команде выйти в финал.

В чемпионате ситуация также не радует: в последнем туре команда Раффаэле Палладино сыграла вничью с «Ромой» (1:1). Уже на 12-й минуте бергамаски вышли вперёд благодаря голу Крстовича, но до перерыва хозяева восстановили равновесие. Во втором тайме моменты были у обеих сторон, однако счёт так и не изменился.

«Кальяри» в прошлом туре крупно уступил «Интеру» (0:3). Если в первой половине «россоблу» ещё пытались сопротивляться, то после перерыва полностью развалились, позволив сопернику трижды поразить свои ворота. При этом туром ранее команда всё же сумела обыграть «Кремонезе» (1:0), однако это единственная победа за последние шесть матчей.

В очной встрече первого круга «Аталанта» взяла верх со счётом 2:1. Также стоит отметить, что «Кальяри» проиграл четыре из пяти последних домашних матчей против «Аталанты». У гостей высокая турнирная мотивация — борьба за еврокубки в самом разгаре, и недавние неудачи только усиливают настрой команды.

С учётом текущей формы соперников и мотивации «Аталанты», команда Палладино выглядит фаворитом и обязана брать три очка.

Ставка: Победа «Аталанты» за 1.77.

4.47 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

