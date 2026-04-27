Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Хейли Баптист в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Соболенко — Баптист с коэффициентом для ставки за 2.18.
Соболенко
Арина четвертый год подряд и пятый раз за последние шесть лет вышла в четвертьфинал «тысячника» в Мадриде.
Белорусская теннисистка пропускала первый круг, а во втором ее соперницей была Пейтон Стернс — 7:5, 6:3.
В третьем раунде первая ракетка мира одержала победу над румынкой Жаклин Кристиан — 6:1, 6:4.
В 1/8 финала, как и ожидалось, у Соболенко была тяжелейшая встреча с Наоми Осаки — 6:7, 6:3, 6:2. В этом матче она впервые в сезоне проиграла тай-брейк.
Победная серия Соболенко теперь составляет 15 матчей. В марте она оформила «Солнечный дубль», выиграв турниры WTA 1000 в Индиан-Уэллс и Майами.
Всего в этом сезоне Соболенко провела 27 матчей. Сейчас у нее 26 побед и одно поражение. Исключением на этом отрезке стал финал Australian Open, в котором она проиграла Елене Рыбакиной.
Соболенко выигрывала «тысячник» в Мадриде в 2021, 2023 и 2025 году. В 2024-м она дошла до финала.
Баптист
Хейли вышла в четвертьфинал на втором «тысячнике» подряд.
На турнире в Майами американка не смогла преодолеть эту стадию.
Баптист попала в число сеяных в Мадриде и стартовала сразу со второго раунда.
В первом матче она одержала победу над испанкой Кейтлин Кеведо — 6:1, 6:4.
В третьем раунде Баптист обыграла итальянку Жасмин Паолини — 7:5, 6:1.
Но пока что главным событием стал ее эмоциональный матч против Белинды Бенчич в 1/8 финала — 6:1, 6:7, 6:3.
В этом году 24-летняя американка провела 25 матчей. На этом отрезке у нее 15 побед и 10 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Соболенко уверенно обыграет Баптист. На победу американки можно поставить за 11.25.
Прогноз: в конце марта именно Арина остановила Хейли на турнире в Майами — 6:4, 6:4. Вероятно, белоруска снова тормознет дерзкую американку, которая в матче против Бенчич сломала ракетку об колено после того, как допустила двойную ошибку. Соболенко таких эмоций не прощает.
Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-6,5) за 2.18.