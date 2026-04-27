Соболенко четвертый год подряд выйдет в полуфинал мадридского «тысячника»?

прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 2.18

Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Хейли Баптист в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Соболенко — Баптист с коэффициентом для ставки за 2.18.

Соболенко

Арина четвертый год подряд и пятый раз за последние шесть лет вышла в четвертьфинал «тысячника» в Мадриде.

Белорусская теннисистка пропускала первый круг, а во втором ее соперницей была Пейтон Стернс — 7:5, 6:3.

В третьем раунде первая ракетка мира одержала победу над румынкой Жаклин Кристиан — 6:1, 6:4.

В 1/8 финала, как и ожидалось, у Соболенко была тяжелейшая встреча с Наоми Осаки — 6:7, 6:3, 6:2. В этом матче она впервые в сезоне проиграла тай-брейк.

Победная серия Соболенко теперь составляет 15 матчей. В марте она оформила «Солнечный дубль», выиграв турниры WTA 1000 в Индиан-Уэллс и Майами.

Прогнозы на теннис

Всего в этом сезоне Соболенко провела 27 матчей. Сейчас у нее 26 побед и одно поражение. Исключением на этом отрезке стал финал Australian Open, в котором она проиграла Елене Рыбакиной.

Соболенко выигрывала «тысячник» в Мадриде в 2021, 2023 и 2025 году. В 2024-м она дошла до финала.

Баптист

Хейли вышла в четвертьфинал на втором «тысячнике» подряд.

На турнире в Майами американка не смогла преодолеть эту стадию.

Баптист попала в число сеяных в Мадриде и стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче она одержала победу над испанкой Кейтлин Кеведо — 6:1, 6:4.

В третьем раунде Баптист обыграла итальянку Жасмин Паолини — 7:5, 6:1.

Но пока что главным событием стал ее эмоциональный матч против Белинды Бенчич в 1/8 финала — 6:1, 6:7, 6:3.

В этом году 24-летняя американка провела 25 матчей. На этом отрезке у нее 15 побед и 10 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Соболенко уверенно обыграет Баптист. На победу американки можно поставить за 11.25.

Прогноз: в конце марта именно Арина остановила Хейли на турнире в Майами — 6:4, 6:4. Вероятно, белоруска снова тормознет дерзкую американку, которая в матче против Бенчич сломала ракетку об колено после того, как допустила двойную ошибку. Соболенко таких эмоций не прощает.

