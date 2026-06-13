прогноз на матч 1/2 финала турнира в Штутгарте, ставка за 1.9

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против американца Тейлора Фрица в полуфинале турнира ATP 250 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.99.

Бублик

Саша 26-й раз в карьере вышел в полуфинал на уровне основного тура.

На этой стадии у него 16 побед и девять поражений. Конкретно на траве — четыре победы и одно поражение.

Бублик пропускал первый круг, а во втором одержал победу над Яном-Леннардом Штруффом. Матч против немецкого теннисиста, как и ожидалось, получился нервным — 7:6, 3:6, 6:2.

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В четвертьфинале Бублик выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара в матче с двумя тай-брейками — 7:6, 7:6.

Бублик выиграл 21 из 35-ти матчей в текущем сезоне. Его лучшим результатом в этом году пока остается победа на турнире ATP 250 в Гонконге.

Фриц

Тейлор тоже пропускал первый круг, а во втором одержал волевую победу над испанцем Мартином Ландалусе — 6:7, 7:5, 7:6.

Во втором сете соперник вел с брейком, но американец все-таки сумел совершить камбэк.

В четвертьфинале у Фрица был тяжелейший матч против итальянца Маттиа Беллуччи — 5:7, 7:5, 7:5.

Это был всего лишь четвертый матч Фрица за последние несколько месяцев.

В конце мая он не прошел первый круг на турнире в Женеве и на Ролан Гаррос, уступив Алексею Попырину и Нишешу Басаваредди соответственно.

Перед этим Фриц восстанавливался после травмы колена, которая беспокоила его еще с прошлого года.

Фриц — действующий чемпион турнира в Штутгарте. В прошлом году он выиграл 13 из 15-ти матчей на траве. На этом отрезке он также взял титул в Истборне и дошел до полуфинала на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.99, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.81.

Прогноз: ранее Саша выиграл четыре из семи предыдущих матчей против Тейлора. Причем в какой-то момент он вел 3-0 в противостоянии с американцем.

Очевидно, что здесь непросто спрогнозировать исход, но мы считаем, что Бублик при правильном настрое способен прервать победную серию Фрица в Штутгарте.

1.99 Победа Бублика Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Бублик — Фриц принесёт прибыль 990₽, общая выплата — 1990₽

Рекомендуемая ставка: победа Бублика за 1.99.