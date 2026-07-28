прогноз на матч первого круга турнира в Вашингтоне, ставка за 2.04

Американец Лернер Тьен сыграет против француза Адриана Маннарино в первом круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 28 июля, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

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Маннарино

Адриан провел свой предыдущий матч почти три недели назад, когда проиграл 167-й ракетке мира Алексису Галарно во втором круге «челленджера» в Ньюпорте.

Французский теннисист проводит эту неделю в статусе 47-й ракетки мира.

Но сейчас важно обратить внимание, прежде всего, на его результаты.

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В текущем сезоне Маннарино провел 36 матчей. На этом отрезке у него 13 побед и 23 поражения.

На фоне многочисленных неудач выделяется неожиданно успешное выступление 38-летнего француза на февральском турнире в Монпелье, на котором он дошел до финала.

Кроме того, в июне Маннарино добрался до полуфинала в Хертогенбосе. Но на этом сейчас точно нет смысла акцентировать внимание, поскольку он всегда неплохо играл на траве.

Тьен

Лернер пока ни разу не играл после Уимблдона, на котором он дошел до второго круга.

На британском мэйджоре американский теннисист уступил Мартону Фучовичу.

При этом после матча против венгра Тьен попал в больницу из-за сильных болей в желудке. Правда, вскоре стало известно, что с ним все в порядке.

Тьен провел пока лишь 33 матча в текущем сезоне. На этом отрезке у него 21 победа и 12 поражений.

Также стоит обратить внимание, что после Ролан Гаррос, на котором он дошел до третьего раунда, Тьен сыграл всего четыре официальных матча.

Но в первой половине сезона американец успешно выступал не только на харде, но и на грунте.

Тьен дошел до четвертьфинала на Australian Open и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, а также стал победителем грунтового турнира в Женеве.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 3.92, победу Тьена букмекеры предлагают за 1.25.

Прогноз: здесь действительно минимальная интрига. Тьен, вероятно, начнет турнир с разгромной победы. Более того, вообще не удивимся, если на этой неделе он будет бороться за титул.

2.04 Победа Тьена с форой по геймам (-4,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Маннарино — Тьен позволит вывести на карту выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Рекомендуемая ставка: победа Тьена с форой по геймам (-4,5) за 2.04.