Сможет ли Шелтон пройти первый круг в Вашингтоне?

прогноз на матч первого круга турнира в Вашингтоне, ставка за 2.32

Американцы Бен Шелтон и Мартин Дамм встретятся в первом круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 28 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.32.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Дамм

Мартин пробился в основную сетку через квалификацию.

В отборочных матчах соперниками американского теннисиста были бельгиец Киммер Коппеянс и иорданец Абедалла Шельбай.

Дамм начал неделю в статусе 93-й ракетки мира. Это пока что его наивысшая позиция в карьере.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В текущем сезоне Дамм провел 47 матчей. На этом отрезке у него 28 побед и 19 поражений.

Лучшим результатом Мартина в этом году пока остается выход в полуфинал турнира ATP 250 в Монпелье.

Шелтон

Бен тем временем по-прежнему находится в топ-10.

В этом году американский теннисист выиграл уже три турнира.

В феврале Шелтон стал победителем «пятисотника» в Далласе, а в апреле выиграл турнир категории ATP 500 в Мюнхене.

В середине июня 23-летний американец выиграл травяной турнир в Штутгарте.

Но при этом в текущем сезоне было немало случаев, когда Шелтон проигрывал уже в первом или во втором матче.

«Для меня это очень странный сезон. Было много взлетов и много падений. Я уже выиграл больше титулов, чем за любой другой сезон в своей карьере, хотя прошла только половина года. Но при этом очень многое в моей игре расстраивает и разочаровывает», — сказал он перед турниром в столице США.

В 2024-м и 2025-м Шелтон дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Вашингтоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дамма в этом матче можно поставить за 3.18, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.35.

Прогноз: первым соперником Бена в Вашингтоне должен был стать Итан Куинн, который в последний момент снялся с турнира. Но сути это не меняет, Шелтону все равно будет нелегко. Как и Куинн, Дамм тоже способен навязать борьбу.

2.32 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Дамм — Шелтон принесёт прибыль 1320₽, общая выплата — 2320₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.