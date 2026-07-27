Британец Джек Дрейпер сыграет против американца Алекса Микелсена в первом круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 28 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
Микелсен
Алекс находится рядом с топ-30, но при этом в июле он не постеснялся сыграть сразу на двух «челленджерах».
После поражения от Джейкоба Фернли в первом круге Уимблдона американец дошел до полуфинала на травяном турнире в Ньюпорте.
На прошлой неделе Микелсен выиграл «челленджер» в Блумфилде. В решающем матче его соперником был Фернли.
Это была генеральная репетиция перед серией североамериканских турниров на харде, который, как известно, является его основным покрытием.
В этом сезоне Микелсен выиграл 16 из 22 матчей на харде.
Среди лучших результатов 21-летнего американца в этом году — полуфинал в Брисбене, а также 1/8 финала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.
Дрейпер
Джек тем временем готовится вернуться в тур после очередной травмы.
Правда, на этот раз пауза получилась небольшой — британец пропустил месяц после повреждения левой руки, полученного на турнире в Истборне.
В прошлом году Дрейпер из-за аналогичной травмы досрочно завершил сезон сразу после US Open.
«За последний год я ни разу не чувствовал себя так хорошо, как сейчас», — сказал Джек перед началом турнира в столице США.
В этом году Дрейпер провел пока лишь 13 матчей. На этом отрезке у него восемь побед и пять поражений.
Весной британец дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, а в июне добрался до полуфинала в Истборне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Микелсена в этом матче можно поставить за 2.18, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.68.
Прогноз: нехватка игровой практики может стать главной проблемой Джека в предстоящем матче. Плюс важно учитывать, что Микелсен всегда опасен на харде. Оптимальной будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.