Сможет ли Дрейпер выиграть к Микелсена

прогноз на матч первого круга турнира в Вашингтоне, ставка за 2.00

Британец Джек Дрейпер сыграет против американца Алекса Микелсена в первом круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 28 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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Микелсен

Алекс находится рядом с топ-30, но при этом в июле он не постеснялся сыграть сразу на двух «челленджерах».

После поражения от Джейкоба Фернли в первом круге Уимблдона американец дошел до полуфинала на травяном турнире в Ньюпорте.

На прошлой неделе Микелсен выиграл «челленджер» в Блумфилде. В решающем матче его соперником был Фернли.

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Это была генеральная репетиция перед серией североамериканских турниров на харде, который, как известно, является его основным покрытием.

В этом сезоне Микелсен выиграл 16 из 22 матчей на харде.

Среди лучших результатов 21-летнего американца в этом году — полуфинал в Брисбене, а также 1/8 финала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.

Дрейпер

Джек тем временем готовится вернуться в тур после очередной травмы.

Правда, на этот раз пауза получилась небольшой — британец пропустил месяц после повреждения левой руки, полученного на турнире в Истборне.

В прошлом году Дрейпер из-за аналогичной травмы досрочно завершил сезон сразу после US Open.

«За последний год я ни разу не чувствовал себя так хорошо, как сейчас», — сказал Джек перед началом турнира в столице США.

В этом году Дрейпер провел пока лишь 13 матчей. На этом отрезке у него восемь побед и пять поражений.

Весной британец дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, а в июне добрался до полуфинала в Истборне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Микелсена в этом матче можно поставить за 2.18, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.68.

Прогноз: нехватка игровой практики может стать главной проблемой Джека в предстоящем матче. Плюс важно учитывать, что Микелсен всегда опасен на харде. Оптимальной будет ставка без учета исхода.

2.00 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Микелсен — Дрейпер позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.