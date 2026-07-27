Фриц совершит камбэк в матче против Бергса?

прогноз на матч первого круга турнира в Вашингтоне, ставка за 2.11

Американец Тейлор Фриц сыграет против бельгийца Зизу Бергса в первом круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 27 июля, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.11.

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Фриц

Тейлор провел свой предыдущий матч почти три недели назад, когда проиграл Саше Звереву в четвертьфинале Уимблдона.

Как и в прошлом году, американский теннисист снова успешно провел серию турниров на траве.

Перед британским мэйджором Фриц дошел до финала в Штутгарте и Галле. В первом случае он проиграл в решающем матче Бену Шелтону, а во втором — Фрэнсису Тиафо.

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Весной Фриц почти полностью пропустил серию турниров на грунте. В конце мая он сначала проиграл в первом круге в Женеве, а потом уступил Нишешу Басаваредди на старте Ролан Гаррос.

На харде Фриц выиграл лишь восемь из 15-ти матчей. На открытых кортах его лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в четвертый круг Australian Open.

Бергс

Зизу тоже пока ни разу не играл после Уимблдона.

На британском мэйджоре бельгийский теннисист прошел два раунда, после чего уступил Артуру Фери.

Зато перед этим Бергс выиграл турнир в Истборне. В решающем матче его соперником был француз Юго Эмбер.

Бергс выиграл 20 из 37 матчей в этом году.

При этом Бергс слабо провел турниры на харде в первой половине сезона. На твердом покрытии бельгиец пока ни разу не проходил дальше второго круга.

В прошлом году Зизу проиграл британцу Дэну Эвансу в первом круге «пятисотника» в Вашингтоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матчем можно поставить за 1.22, победу Бергса букмекеры предлагают за 4.25.

Прогноз: в июне Тейлор обыграл Зизу на траве в Галле, но матч получился тяжелейшим — 7:6, 5:7, 6:4.

Вероятно, Фриц снова одержит победу над бельгийским теннисистом. Но и здесь им наверняка придется провести больше 20 геймов.

2.11 Победа Фрица + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч Фриц — Бергс принесёт чистый выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 20,5 за 2.11.