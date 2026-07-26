прогноз на матч первого круга турнира в Вашингтоне, ставка за 2.49

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против грека Стефаноса Циципаса в первом круге турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 27 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.49.

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Де Минор

Алекс провел свой предыдущий матч шестого июля, когда проиграл итальянцу Флавио Коболли в четвертом круге Уимблдона.

Еще через неделю Де Минор женился на британской теннисистке Кэти Боултер.

Соответственно, логично предположить, что австралийцу вряд ли удалось как следует сконцентрироваться на подготовке к турниру в столице США.

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При этом важно уточнить, Де Минор — действующий чемпион «пятисотника» в Вашингтоне.

Лучшим результатом Де Минора на харде в этом году пока остается победа на «пятисотнике» в Роттердаме.

Кроме того, в январе Алекс дошел до четвертьфинала на Australian Open. Но также стоит обратить внимание, что он не выиграл ни одного матча в Акапулько и Майами.

Циципас

Стефанос тем временем отправился в Штаты после победы в Гштаде.

На грунтовом турнире в швейцарской деревне грек выиграл первый титул в этом сезоне.

В финале Циципас одержал победу над бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном.

В остальных раундах его соперниками были Игнасио Бусе, Жером Ким, Артур Риндеркнеш и Александр Шевченко.

Но, пожалуй, главным итогом стало возвращение Циципаса в топ-50.

На харде лучшими результатами Циципаса в этом году пока остаются выход в четвертьфинал в Дохе и в третий круг «Мастерса» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.53, победу Циципаса букмекеры предлагают за 2.49.

Прогноз: здесь нужно обязательно обратить внимание на статистику данного противостояния.

Дело в том, что Циципас выиграл 14 из 16-ти матчей против Де Минора.

В марте грек обыграл австралийца на харде в Майами со счетом 6:3, 7:6. Поскольку Де Минору в последнее время некогда было думать о теннисе, рискнем предположить, что он снова проиграет экс-третьей ракетке мира.

2.49 Победа Циципаса Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.49 на матч Де Минор — Циципас принесёт чистый выигрыш 1490₽, общая выплата — 2490₽

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса за 2.49.