Россиянка Екатерина Александрова и Кристина Лютова встретятся в первом круге турнира WTA 250 в Мемфисе (США). Матч пройдет 28 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.89.
Александрова
Екатерина провалила первую половину сезона, но при этом по-прежнему находится в топ-20.
Российская теннисистка занимает 19-е место в текущей версии рейтинга.
У Александровой пока отрицательный баланс — лишь 11 побед и 17 поражений.
Правда, тут стоит признать, что Александрова относительно неплохо провела недавние турниры на траве. Сначала она дошла до четвертьфинала в Бад-Хомбурге, а потом выиграла два матча на Уимблдоне.
Отдельно стоит отметить, что на немецком «пятисотнике» Екатерина обыграла Мирру Андрееву.
Ну а лучшим результатом Александровой в этом сезоне пока остается выход в финал «пятисотника» в Абу-Даби.
Лютова
Кристина тем временем впервые сыграет на уровне основной сетки турнира WTA.
На выходных Лютова прошла квалификацию из одного матча, в котором обыграла Марию Козыреву — 6:3, 2:6, 7:6.
Лютовой 16 лет, в текущей версии рейтинга она занимает 229-е место.
Ранее в этом году Кристина выиграла три турнира ITF, благодаря чему дебютировала в топ-250.
Лютова выиграла 28 из 32 матчей в текущем сезоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.41, победу Лютовой букмекеры предлагают за 2.89.
Прогноз: несмотря на то, что за плечами Александровой огромный опыт, все равно не удивимся, если она проиграет 16-летней сопернице. Есть подозрение, что Лютова пойдет по стопам Мирры Андреевой.
Рекомендуемая ставка: победа Лютовой за 2.89.