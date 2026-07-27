прогноз на матч первого круга турнир в Мемфисе, ставка за 2.89

Россиянка Екатерина Александрова и Кристина Лютова встретятся в первом круге турнира WTA 250 в Мемфисе (США). Матч пройдет 28 июля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.89.

Александрова

Екатерина провалила первую половину сезона, но при этом по-прежнему находится в топ-20.

Российская теннисистка занимает 19-е место в текущей версии рейтинга.

У Александровой пока отрицательный баланс — лишь 11 побед и 17 поражений.

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Правда, тут стоит признать, что Александрова относительно неплохо провела недавние турниры на траве. Сначала она дошла до четвертьфинала в Бад-Хомбурге, а потом выиграла два матча на Уимблдоне.

Отдельно стоит отметить, что на немецком «пятисотнике» Екатерина обыграла Мирру Андрееву.

Ну а лучшим результатом Александровой в этом сезоне пока остается выход в финал «пятисотника» в Абу-Даби.

Лютова

Кристина тем временем впервые сыграет на уровне основной сетки турнира WTA.

На выходных Лютова прошла квалификацию из одного матча, в котором обыграла Марию Козыреву — 6:3, 2:6, 7:6.

Лютовой 16 лет, в текущей версии рейтинга она занимает 229-е место.

Ранее в этом году Кристина выиграла три турнира ITF, благодаря чему дебютировала в топ-250.

Лютова выиграла 28 из 32 матчей в текущем сезоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.41, победу Лютовой букмекеры предлагают за 2.89.

Прогноз: несмотря на то, что за плечами Александровой огромный опыт, все равно не удивимся, если она проиграет 16-летней сопернице. Есть подозрение, что Лютова пойдет по стопам Мирры Андреевой.

2.89 Победа Лютовой Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.89 на матч Александрова — Лютова принесёт прибыль 1890₽, общая выплата — 2890₽

Рекомендуемая ставка: победа Лютовой за 2.89.