прогноз на матч первого круга турнира в Лос-Кабосе, ставка за 2.27

Канадец Денис Шаповалов сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты в первом круге турнира ATP 250 в Лос-Кабосе (Мексика). Матч пройдет 29 июля, начало — в 05:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.27.

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Шаповалов

Денис — действующий чемпион турнира в Лос-Кабосе.

На этой неделе канадскому теннисисту предстоит защищать титул и 250 очков, без которых он может оказаться в конце первой сотни рейтинга.

По правде, сейчас есть вполне оправданные сомнения в том, что Шаповалов готов к защите титула.

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Шаповалов до сих пор провел лишь 24 матча в текущем сезоне.

Ну и самое главное: на этом отрезке у Дениса лишь девять побед.

В середине февраля Шаповалов не защитил титул в Далласе. Правда, на американском «пятисотнике» он выступил вполне достойно, дойдя до полуфинала.

Но общая тенденция настораживает: после апрельского «пятисотника» в Мюнхене Шаповалов провел семь матчей и одержал одну победу.

Хиджиката

Ринки начал неделю в статусе 93-й ракетки мира.

Свой предыдущий матч австралийский теннисист провел в конце июня, когда проиграл Йесперу де Йонгу в первом круге Уимблдона.

Перед этим Хиджиката дошел до четвертьфинала на престижном «пятисотнике» в Лондоне. Прежде чем уступить Юго Эмберу, он обыграл Алехандро Табило и Иржи Легечку.

Хиджиката провел 49 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 28 побед и 21 поражение.

Лучшим результатом Ринки в этом году пока остается выход в 1/8 финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.63, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 2.27.

Прогноз: поражение Шаповалова не станет сюрпризом. И дело не только в том, что он неубедительно проводит сезон. Хиджикату ни в коем случае нельзя недооценивать, в чем уже успели убедиться Александр Бублик, Лучано Дардери и Иржи Легечка.

2.27 Победа Хиджикаты Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч Шаповалов — Хиджиката принесёт чистый выигрыш 1270₽, общая выплата — 2270₽

Рекомендуемая ставка: победа Хиджикаты за 2.27.