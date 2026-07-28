Канадец Денис Шаповалов сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты в первом круге турнира ATP 250 в Лос-Кабосе (Мексика). Матч пройдет 29 июля, начало — в 05:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.27.
Шаповалов
Денис — действующий чемпион турнира в Лос-Кабосе.
На этой неделе канадскому теннисисту предстоит защищать титул и 250 очков, без которых он может оказаться в конце первой сотни рейтинга.
По правде, сейчас есть вполне оправданные сомнения в том, что Шаповалов готов к защите титула.
Шаповалов до сих пор провел лишь 24 матча в текущем сезоне.
Ну и самое главное: на этом отрезке у Дениса лишь девять побед.
В середине февраля Шаповалов не защитил титул в Далласе. Правда, на американском «пятисотнике» он выступил вполне достойно, дойдя до полуфинала.
Но общая тенденция настораживает: после апрельского «пятисотника» в Мюнхене Шаповалов провел семь матчей и одержал одну победу.
Хиджиката
Ринки начал неделю в статусе 93-й ракетки мира.
Свой предыдущий матч австралийский теннисист провел в конце июня, когда проиграл Йесперу де Йонгу в первом круге Уимблдона.
Перед этим Хиджиката дошел до четвертьфинала на престижном «пятисотнике» в Лондоне. Прежде чем уступить Юго Эмберу, он обыграл Алехандро Табило и Иржи Легечку.
Хиджиката провел 49 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 28 побед и 21 поражение.
Лучшим результатом Ринки в этом году пока остается выход в 1/8 финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.63, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 2.27.
Прогноз: поражение Шаповалова не станет сюрпризом. И дело не только в том, что он неубедительно проводит сезон. Хиджикату ни в коем случае нельзя недооценивать, в чем уже успели убедиться Александр Бублик, Лучано Дардери и Иржи Легечка.
Рекомендуемая ставка: победа Хиджикаты за 2.27.