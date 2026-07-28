прогноз на матч первого круга турнир в Мемфисе, ставка за 2.08

Представительница Австрии Анастасия Потапова сыграет против американки Винус Уильямс в первом круге турнира WTA 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 29 июля, начало — в 01:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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Потапова

Анастасия провела свой предыдущий матч в конце июня, когда проиграла Джессике Боусас Манейро в первом круге Уимблдона.

Потаповой явно не хватило энергии на травяные турниры после мощнейшей серии матчей на грунте.

Весной Потапова провела 22 матча на грунтовых кортах. На этом отрезке у нее 17 побед и пять поражений.

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Отдельно стоит обратить внимание на ее достижения: финал на «пятисотнике» в Линце, полуфинал на «тысячнике» в Мадриде, а также четвертый круг в Риме и на Ролан Гаррос.

На харде (на открытых кортах) у Потаповой пока отрицательный баланс — пять побед и семь поражений.

Интересно, что в трех предыдущих сезонах Анастасия не смогла пройти первый круг на турнире в Вашингтоне.

Уильямс

Винус попала сразу в основную сетку только благодаря wild card от организаторов турнира.

Американка занимает 664-е место в текущей версии рейтинга.

Уильямс провела восемь матчей в этом году. Кто-то скажет — мало, но тут важно не забывать, что экс-первой ракетке мира уже 46 лет.

В этом сезоне Винус пока не выиграла ни одного матча в одиночном разряде.

Уильямс не прошла первый круг в Окленде, Хобарте, на Australian Open, в Остине, Индиан-Уэллс, Майами, Мадриде и Бад-Хомбурге.

В прошлом году Винус одержала сенсационную победу над Пейтон Стернс в первом круге «пятисотника» в Вашингтоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Потапову в этом матче можно поставить за 1.15, победу Уильямс букмекеры предлагают за 5.40.

Прогноз: от сенсаций, конечно, никто не застрахован, но мы все же считаем, что Анастасия уверенно подтвердит статус фаворитки в матче против возрастной соперницы.

2.08 Победа Потаповой + тотал геймов меньше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Потапова — Уильямс принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Рекомендуемая ставка: победа Потаповой + тотал геймов меньше 18,5 за 2.08.