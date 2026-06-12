В этом экспрессе проанализируем игры ЧМ-2026, российской Второй лиги и чемпионата Белоруссии. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.50.

Катар — Швейцария

Футбол. Чемпионат мира 2026 года. Групповой этап

Дебютные матчи на турнире часто получаются нервными и не очень результативными, вряд ли в этой игре стоит ждать яркого и забивного футбола. Катар на ЧМ‑2026 везёт известный испанский тренер Юлен Лопетеги, с 2025 года работающий с этой сборной.

Катар играет в очень организованный и интенсивный футбол, в чём большая заслуга европейского специалиста, который смог привить его в основном довольно посредственным футболистам, среди которых нет звёзд, а главной ударной силой продолжает оставаться нападающий Акрам Ариф.

Со сборной Швейцарии уже много лет очень успешно работает Мурат Якин, памятный многим спартаковским болельщикам с не самой лучшей стороны по работе в этом клубе. Под его руководством швейцарцы превратились в очень крепкую сборную, которую опасаются даже многие фавориты.

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И на этом мундиале Швейцария будет выступать в этакой роли тёмной лошадки. Она уверенно прошла отбор на чемпионат мира и выступит на турнире в сильнейшем составе. Пусть там и нет суперзвёзд, но почти все ведущие футболисты играют в топ‑5 лигах, а Гранит Джака по‑прежнему в большом порядке.

Наш прогноз: тотал меньше 3,5 за 1,50.

«Волгарь» — «Сибирь»

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига. Зона «Золото»

«Волгарь» давно потерял шансы выйти в Первую лигу и сейчас просто доигрывает чемпионат, фактически готовясь к следующему сезону. При этом команда выиграла три последних игры.

Сначала был обыгран в гостях «Ленинградец» (1:0), потом дома «Родина‑2» (2:0), а потом снова на выезде «Омск» (2:1). Сейчас «Волгарь» возглавляет заслуженный тренер России и великолепный в прошлом нападающий Игорь Колыванов.

За тур до конца чемпионата «Сибирь» имеет отличные шансы вернуться в Первую лигу, опережая на два очка ивановский «Текстильщик». С марта с командой работает Вячеслав Комков, придавший ей новый импульс после некоторого спада.

В четырёх последних турах «Сибирь» взяла три очка, обыграв в том числе прямого конкурента «Велес» (1:0). Состав и финансирование у команды на неплохом уровне, есть немало известных футболистов по игре в Первой лиге, и не верится, что команда оступится в последнем туре, похерив свою задачу на сезон.

Наш прогноз: победа гостей с форой 0 за 1,49.

«Динамо» Минск — «Гомель»

Футбол. Чемпионат Белоруссии. Высшая лига

Самый титулованный белорусский клуб сейчас занимает второе место в таблице чемпионата Белоруссии с 23 очками и на одно отстаёт от наделавшего немало шума в прошлом сезоне витебского «Макслайна».

Сейчас главным тренером команды является Александр Шагойко, как раз работавший в прошлом сезоне в Витебске, но уволенный оттуда осенью 2025 года после нескольких неудачных матчей. В четырёх последних турах минское «Динамо» взяло 10 очков. Состав у команды в этом сезоне довольно солидный, и команда точно будет бороться за золото.

Сейчас «Гомель» является главным преследователем «Динамо» и отстаёт от него уже на пять очков. Это команда довольно организованная, мало пропускает и хорошо использует стандартные положения, но часто ей недостаёт класса.

В прошлом туре «Гомель» обыграл на своём поле брестское «Динамо» со счётом 2:1. Ранее команда в гостях смогла отобрать очки у «Макслайна» (0:0) и неожиданно дома уступить «Барановичам» (2:3). Конечно, хозяева более опытны и мастеровиты и должны забирать три очка в этом матче.

Наш прогноз: победа хозяев за 1,57.

3.50 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,50.