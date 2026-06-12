Сможет ли Крейчикова выйти в финал в Хертогенбосе

прогноз на матч 1/2 финала турнира в Хертогенбосе, ставка 1.97

Чешка Барбора Крейчикова сыграет против польки Магды Линетт в полуфинале турнира WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

Крейчикова

Барбора вышла в полуфинал впервые с ноября 2024 года.

На этой неделе чешская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

В первом круге Крейчикова разгромила мексиканку Ренату Сарасуа — 6:1, 6:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Во втором раунде ее соперницей была бельгийка Ханне Вандевинкель — 6:1, 6:4.

В четвертьфинале Крейчикова одержала победу над румынкой Еленой-Габриэлой Русе — 6:1, 6:2.

Барбора провела пока лишь 17 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 11 побед и шесть поражений. До этой недели лучшим результатом Крейчиковой в 2026-м был выход в финал грунтового турнира WTA 125 в Парме.

Линетт

Магда тоже впервые в этом году добралась до полуфинала на уровне основного тура.

В первом круге у польской теннисистки был нервный матч против австралийки Кимберли Биррелл — 2:6, 6:1, 6:2.

Во втором раунде Линетт разгромила 17-летнюю словачку Мию Поганкову — 6:2, 6:2.

В четвертьфинале ее соперницей была представительница Турции Зейнеп Сёнмез — 6:4, 6:2.

Интересно, что в 2024-м и 2025-м Линетт не смогла пройти даже первый круг на турнире в Хертогенбосе.

Магда выиграла 18 из 30-ти матчей в этом сезоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Крейчикову в этом матче можно поставить за 1.37, победу Линетт букмекеры предлагают за 3.08.

Прогноз: судя по всему, Крейчикова, которую чересчур часто беспокоят травмы, наконец-то набрала оптимальную форму и снова может показывать свой лучший теннис. Вероятно, чемпионка Уимблдона-2024 одержит уверенную победу над польской теннисисткой.

1.97 Победа Крейчиковой в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Крейчикова — Линетт позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: победа Крейчиковой в двух сетах за 1.97.