Сможет ли Медведев выйти в полуфинал в Хертогенбосе?

прогноз на матч 1/4 финала турнира в Хертогенбосе, ставка за 1.96

Россиянин Даниил Медведев сыграет против хорвата Марина Чилича в четвертьфинале турнира ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 12 июня, начало — в 17:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

Медведев

Даниил пропускал первый раунд, а во втором одержал победу над Тейсом Богардом.

Российскому теннисисту понадобился дополнительный сет в матче против 17-летнего нидерландца — 6:3, 4:6, 7:6.

Медведев и Богард не успели доиграть в четверг из-за дождя. Матч был остановлен при счете 6:3, 2:3.

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На следующий день Богард забрал второй сет, а в решающем едва не совершил один из главных камбэков сезона. Тейс уступал 2:5, но сумел сделать обратный брейк.

Ну а потом Медведев спас матчбол при счете 5:6 на тай-брейке.

В прошлом году Медведев не смог пройти 1/4 финала в Хертогенбосе, проиграв американцу Райли Опелке.

Чилич

У Марина в первом круге был тяжелейший матч против Дениса Шаповалова.

Хорватский теннисист одержал волевую победу над бывшей 10-й ракеткой мира — 6:7, 6:4, 7:5.

Во втором раунде Чилич совершил камбэк в матче против Нуну Боржеша — 3:6, 7:6, 6:3.

Во втором сете при счете 4:5 Марин отыграл матчбол.

Хорват и португалец тоже не успели завершить свой матч в четверг и доигрывали в пятницу.

Чилич провел 24 матча в текущем сезоне. На этом отрезке у него 13 побед и 11 поражений.

Вопреки ожиданиям, 37-летний теннисист слабо провел серию турниров на грунте, выиграв лишь три из семи матчей. На Ролан Гаррос он проиграл в первом круге 17-летнему французу Моизу Куаме.

Свои лучшие результаты в этом году Чилич до сих пор демонстрировал на харде. В середине февраля он дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Далласе — и это пока единственный случай в сезоне, когда ему удалось выиграть больше двух матчей подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.39, победу Чилича букмекеры предлагают за 2.72.

Прогноз: Даниил не перестает удивлять даже там, где, казалось бы, у него не должно быть проблем. Как ни крути, а матч против 17-летнего Богарда получился чересчур нервным. Несмотря на это, считаем, что россиянин обыграет Чилича. Вряд ли 37-летний хорват успеет всего лишь за пару часов как следует восстановиться к матчу против столь опасного соперника.

1.96 Победа Медведева + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Медведев — Чилич позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 20,5 за 1.96.