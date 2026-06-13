прогноз на матч 1/2 финала турнира в Лондоне, ставка за

Хорватка Донна Векич сыграет против британки Кэти Боултер в полуфинале турнира WTA 500 в Лондоне (Англия). Матч пройдет 13 июня, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

Боултер

Кэти второй раз в сезоне вышла в полуфинал на уровне основного тура.

Лучшим результатом британской теннисистки в этом году пока остается победа на турнире WTA 250 в Остраве (Чехия).

В первом круге текущего турнира Боултер одержала победу над представительницей Канады Лейлой Фернандес — 3:6, 7:6, 7:5.

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Во втором раунде ее соперницей была румынка Жаклин Кристиан — 6:1, 6:3.

Но главным сюрпризом стала победа Боултер над второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной в 1/2 финала — 7:5, 2:6, 6:4.

Боултер — чемпионка четырех турниров WTA. Два из этих четырех титулов она выиграла на траве в Ноттингеме в 2023 и 2024 году.

Векич

Донна тоже второй раз в сезоне добралась до полуфинала на турнире WTA.

На грунтовом «пятисотнике» в австрийском Линце она не смогла пройти эту стадию, проиграв Анастасии Потаповой.

На текущем турнире Векич не смогла пройти квалификацию, проиграв в решающем отборочном матче Анне Блинковой. Но в итоге она попала в основную сетку как лаки-лузер.

При этом в первом круге хорватская теннисистка должна была играть с Мартой Костюк, которая в последний момент снялась с турнира из-за травмы.

В итоге соперницей Векич стала 17-летняя представительница Великобритании Мика Стойсавлевич — 6:2, 6:3.

Во втором раунде 29-летняя хорватка одержала победу над чешкой Мари Боузковой — 7:6, 6:3.

В четвертьфинале Векич остановила бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову — 6:4, 4:6, 6:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боултер в этом матче можно поставить за 1.65, победу Векич букмекеры предлагают за 2.31.

Прогноз: два года назад Донна проиграла британке на харде в Сан-Диего со счетом 4:6, 3:6.

Несмотря на это, сейчас оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Векич, как известно, в разное время тоже успешно играла на траве. Достаточно напомнить, что в 2024-м она дошла до полуфинала на Уимблдоне и до финала на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге.

1.96 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Боултер — Векич принесёт прибыль 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.