Австралиец Алекс Де Минор сыграет против француза Адриана Маннарино в полуфинале турнира ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.99.
Маннарино
Адриан второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал турнира ATP.
Лучшим результатом французского теннисиста в этом году пока остается выход в финал турнира ATP 250 в Монпелье.
В первом круге Маннарино одержал победу над канадцем Габриэлем Диалло — 6:4, 3:6, 7:5.
Во втором раунде его соперником был Артур Риндеркнеш — 7:5, 3:6, 6:3.
В четвертьфинале 37-летний француз обыграл китайца Чжичжэня Чжана — 7:6, 6:3.
На этой неделе Маннарино прервал серию из девяти поражений, которая началась еще в конце марта.
И еще один любопытный факт: Маннарино добрался до отметки в 76 выигранных матчей на траве и стал рекордсменом по этому показателю среди французских теннисистов.
Де Минор
Алекс пропускал первый круг, а во втором одержал победу над американцем Мартином Даммом — 7:6, 7:5.
В четвертьфинале австралийский теннисист выиграл у француза Бенжамена Бонзи — 6:2, 6:4.
Де Минор выиграл 21 из 32 матчей в текущем сезоне.
В начале февраля он стал победителем «пятисотника» в Роттердаме.
С тех пор лучшим результатом 27-летнего австралийца пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Гамбурге.
В прошлом году Де Минор не играл в Хертогенбосе, тогда как в 2024-м он стал победителем местного турнира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 3.62, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.28.
Прогноз: ранее Алекс выиграл четыре из пяти матчей против Адриана. При этом он дважды побеждал француза на траве.
Несмотря на всё свое коварство, Маннарино, вероятно, не помешает австралийцу выйти в финал и продолжить борьбу за титул.
Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов больше 19,5 за 1.99.