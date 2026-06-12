прогноз на матч 1/4 финала турнира в Хертогенбосе, ставка за 1.99

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против француза Адриана Маннарино в полуфинале турнира ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.99.

Маннарино

Адриан второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал турнира ATP.

Лучшим результатом французского теннисиста в этом году пока остается выход в финал турнира ATP 250 в Монпелье.

В первом круге Маннарино одержал победу над канадцем Габриэлем Диалло — 6:4, 3:6, 7:5.

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Во втором раунде его соперником был Артур Риндеркнеш — 7:5, 3:6, 6:3.

В четвертьфинале 37-летний француз обыграл китайца Чжичжэня Чжана — 7:6, 6:3.

На этой неделе Маннарино прервал серию из девяти поражений, которая началась еще в конце марта.

И еще один любопытный факт: Маннарино добрался до отметки в 76 выигранных матчей на траве и стал рекордсменом по этому показателю среди французских теннисистов.

Де Минор

Алекс пропускал первый круг, а во втором одержал победу над американцем Мартином Даммом — 7:6, 7:5.

В четвертьфинале австралийский теннисист выиграл у француза Бенжамена Бонзи — 6:2, 6:4.

Де Минор выиграл 21 из 32 матчей в текущем сезоне.

В начале февраля он стал победителем «пятисотника» в Роттердаме.

С тех пор лучшим результатом 27-летнего австралийца пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Гамбурге.

В прошлом году Де Минор не играл в Хертогенбосе, тогда как в 2024-м он стал победителем местного турнира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 3.62, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: ранее Алекс выиграл четыре из пяти матчей против Адриана. При этом он дважды побеждал француза на траве.

Несмотря на всё свое коварство, Маннарино, вероятно, не помешает австралийцу выйти в финал и продолжить борьбу за титул.

1.99 Победа Де Минора + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Маннарино — Де Минор позволит вывести на карту выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов больше 19,5 за 1.99.