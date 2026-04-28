прогноз на матч Кубка Гагарина

В третьем матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 29 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг с коэффициентом для ставки за 1.83.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: Общую стадию чемпионата «Ак Барс» завершил на 3-м месте в таблице Восточной конференции с 94 очками на счету, на 5 турнирных баллов отстав от 2-го «Авангарда».

Последние матчи: Перед полуфиналом «Ак Барс» организовал ускоренный раунд против минского «Динамо», над которым взял верх в четырех матчах кряду — 4-0.

За уверенной серией с белорусами последовал эффектный матч на территории «Металлурга» Мг (5:2). Однако победный тон первой игры сменился разочарованием во второй встрече (2:4).

Не сыграют: У «Ак Барса» потерь нет.

Состояние команды: После удивительного перфоманса в первой игре на Урале «Ак Барс» снизил эффективность в зоне атаки и допустил больше ошибок в обороне, которые не позволили удвоить преимущество.

До второй встречи в Магнитогорске команда Анвара Гатиятулина добилась семи побед кряду, четырежды забивая 3 шайбы и более. Тем временем в домашних стенах казанцы идут без поражений на протяжении восьми матчей.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: В регулярном сезоне «Металлург» Мг заработал 105 очков и завоевал Кубок Континента. В общем зачете уральская команда на 6 пунктов обогнала 2-й «Авангард».

Последние матчи: В 1/4 финала «Металлург» Мг провел пять матчей против «Торпедо». Точка в этом противостоянии была поставлена в нервной игре на домашнем льду (4:3, от).

В полуфинальный раунд команда Андрея Разина вошла неудачно, сгорев на своей площадке «Ак Барсу» (2:5). Во втором матче уральцам удалось восстановить равенство в серии (4:2).

Не сыграют: Дмитрий Силантьев.

Состояние команды: «Металлург» Мг правильным образом среагировал на провал в первой встрече и выдал качественный второй матч, в котором, несмотря на проблемы в защите, эффективно сыграл в атаке.

В шести матчах из двенадцати предыдущих в плей-офф команда Андрея Разина забивала 4 шайбы или более, при этом на гостевом льду — с учетом игр в регулярке — южноуральцы потерпели четыре поражения в шести встречах.

Статистика для ставок

«Ак Барс» одержал 8 побед подряд на домашнем льду

«Ак Барс» не проигрывает в основное время дома на протяжении 13 матчей подряд

В 5 личных встречах из 6 последних на льду «Ак Барса» было забито 5 или менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 3.90, победа «Металлурга» Мг — в 2.65.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 5.5 — за 2.22.

Прогноз: «Ак Барс» находится в хорошей общекомандной форме, располагая необходимым системным арсеналом, за счет которого на домашнем льду можно забрать победный результат.

Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 1.83.

Прогноз: В предыдущих личных встречах соперники установили высокий порог результативности. Обе команды любят активность в зоне атаки и при этом регулярно «привозят» в обороне.

Ставка: Тотал больше 5 за 1.87.