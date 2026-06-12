прогноз на матч 13-го тура чемпионата Туркменистана, ставка за 2.83

13 июня в 13-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ашхабад» и «Аркадаг». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.83.

«Ашхабад»

Турнирное положение: «Ашхабад» всеми силами пытается избежать борьбы за выживание. Вот и нынче команда пребывает на седьмой позиции.

При этом «Ашхабад» на 2 очка оторвался от дна таблицы. Да и победила команда всего три раза в 12 матчах текущего чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ашхабад» вчистую уступил «Копетдагу» (1:3).

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А вот поединок с «Мервом» принес три очка в копилку (5:1). Плюс немного ранее команда нанесла поражение «Небитчи» (1:0).

В четырех своих последних матчах «Ашхабад» победил три раза. Да и дома команда победила дважды кряду.

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Состояние команды: «Ашхабад» потенциально должен быть в середняках. Да и в последнее время игра команды отчетливо преобразилась.

Притом «Ашхабад» традиционно неудачно противостоит «Аркадагу». Все шесть очных поединков с местным гегемоном завершились поражениями, причем в трех последних команда не сумела поразить ворота гранда.

«Аркадаг»

Турнирное положение: «Аркадаг» привычно сметает всех и вся в чемпионате. На данный момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Аркадаг» уже сейчас оторвался на 12 очков от ближайшего преследователя. Плюс забивает команда в среднем 4 гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда переиграла «Небитчи» (4:1). Лидер все решил еще до перерыва.

Поединок с «Шагадамом» также завершился викторией (4:1). При этом до того команда буквально смела с газона «Алтын Асыр» (5:0).

Нынче «Аркадаг» находится на подъеме. Команда еще не потеряла ни одного очка в чемпионате, пропустив всего 6 мячей в 12 поединках.

Состояние команды: «Аркадаг» в двух последних матчах пропустил по разу. Для местного гегемона такая тенденция ничем не грозит, да и в плане реализации команда привычно преуспевает.

У «Аркадага» в чемпионате вообще не возникает проблем. Побеждает команда фактически всегда с крупным счетом, да и чемпионской интриги в реальности нет.

А вот в пяти последних очных поединках с «Ашхабадом» команда оставляла свои владения сухими. Да и в матче первого круга «Аркадаг» легко и буднично добыл три очка (3:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» видится безоговорочным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценивается в 5.00, а победа оппонента — в 11.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 1.60 и 2.17.

Прогноз: «Аркадаг» легко и непринужденно сметает оппонента за оппонентом, и нет никаких предпосылок, что и на сей раз чемпион не продлит свой успешный сериал.

2.83 Фора «Аркадага» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.83 на матч «Ашхабад» — «Аркадаг» позволит вывести на карту выигрыш 1830₽, общая выплата — 2830₽

Ставка: Фора «Аркадага» -2.5 за 2.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.

2.43 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.43 на матч «Ашхабад» — «Аркадаг» принесёт прибыль 1430₽, общая выплата — 2430₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.43.

Пять причин, почему ставка зайдет