В предстоящем экспрессе рассмотрим встречи в чемпионатах Беларуси и Грузии, а также матч ЧМ-2026. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.28.

«Белшина» — БАТЭ

Футбол. Чемпионат Беларуси

Бобруйский коллектив проводит сезон крайне неровно. В десяти турах команда набрала девять очков и идёт в районе зоны вылета. При этом есть чёткая зависимость результатов от места проведения матчей: все очки «Белшина» добывает дома. На своём поле клуб уже обыгрывал «Витебск» (1:0) и «Нафтан» (5:1), тогда как в гостях регулярно терпит крупные поражения, включая 1:5 от «Минска» и 1:2 от «Славии».

В последних встречах заметна череда «качелей»: победы сменяются поражениями, стабильности в обороне нет, но атака периодически способна выдать яркий отрезок.

Борисовский клуб переживает затяжной кризис результатов в чемпионате. За десять туров команда одержала всего одну победу и уже восемь матчей подряд не может выиграть в лиге. При этом две последние встречи завершились одинаково — 1:1.

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Отдельно стоит отметить, что борисовчане сумели выиграть Кубок Беларуси, но в чемпионате ситуация остаётся напряжённой — команда балансирует рядом с опасной зоной и теряет очки даже в матчах, где выглядит не хуже соперника.

Матч выглядит встречей двух нестабильных команд с проблемами в атаке. «Белшина» традиционно сильнее дома, БАТЭ — более опытный коллектив, но с затяжной серией без побед в чемпионате. Ожидается упорная игра с небольшим количеством голевых моментов, где многое решит реализация и индивидуальные ошибки.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.67.

«Динамо» Батуми — «Дила»

Футбол. Чемпионат Грузии

Команда из Батуми идёт в середине таблицы и пока не может закрепиться в зоне еврокубков. За 16 туров у неё примерно равный баланс побед и поражений, а разница мячей остаётся отрицательной, что хорошо отражает нестабильность в обороне.

В последних матчах «Динамо» демонстрирует чередование результатов: есть победы над соперниками из нижней части таблицы, но при встречах с более организованными командами возникают проблемы. Среди недавних результатов — результативная ничья 3:3 со «Спаэри», минимальная победа над «Рустави» (1:0) и поражение от «Иберии 1999» (0:1). На своём поле команда выглядит заметно увереннее, регулярно набирая очки.

Команда из Гори проводит сезон менее стабильно и пока располагается чуть ниже в таблице. У «Дилы» отрицательная разница мячей и больше поражений, чем побед, что указывает на проблемы как в обороне, так и в реализации моментов.

В последних турах форма ухудшилась: после отдельных неплохих матчей последовала серия неудач. Команда проиграла «Гагре» (0:2) и «Самгурали» (2:3), а также уступила «Торпедо» (1:2). При этом единственный положительный результат на этом отрезке — победа над «Мешахте» (2:0).

Ставка: «Динамо» Батуми не проиграет за 1.74.

Канада — Босния и Герцеговина

Футбол. ЧМ-2026

Сборная Канады подходит к чемпионату мира в хорошем тонусе, показывая достаточно стабильные результаты в последних матчах. В целом за десять предыдущих встреч команда одержала четыре победы, дважды уступила и несколько раз сыграла вничью, что отражает её нынешний уровень — без яркой стабильности, но с заметным прогрессом.

В товарищеских играх канадцы действуют надёжно. Ранее была победа над Гватемалой (1:0), где решающий мяч был забит во втором тайме, а также ничьи с Исландией (2:2) и Тунисом (0:0). В матче с исландцами команда проявила характер, сумев уйти от поражения благодаря реализованному пенальти в концовке встречи.

Босния и Герцеговина подходит к чемпионату мира после успешного и эмоционального квалификационного цикла. Команда заняла второе место в своей отборочной группе, уступив только Австрии, но опередив остальных соперников. За восемь туров боснийцы набрали 17 очков, забили 17 мячей и пропустили семь голов.

Особенно ярко сборная проявила себя в стыковых матчах. Сначала она прошла Уэльс, а затем сенсационно выбила Италию, оба раза сыграв вничью в основное время и добившись победы в серии пенальти. Эти результаты подчёркивают характер и устойчивость команды в решающих моментах.

Перед турниром боснийцы провели товарищеский матч против Северной Македонии, завершив его нулевой ничьей. В целом команда делает ставку на организованную оборону и умение выдерживать давление в ключевых играх.

Прогноз: Победа Канады за 1.82.

5.28 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 5.28.