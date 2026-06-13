прогноз на матч Кубка Стэнли, ставка за 1.93

В пятом матче серии финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 15 июня. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.

«Вегас»

Путь к плей-офф: «Вегас» завершил общий этап в качестве лидера Тихоокеанского дивизиона и 4-го коллектива Западной конференции, набрав 95 очков в 82 матчах.

Последние матчи: После уверенного финала Запада — 4 победы кряду над «Колорадо» — «Вегас» эффектно обыграл «Каролину» в первой встрече заключительной серии в Роли (5:4).

Во втором гостевом матче команда Джона Тортореллы дала осечку (3:4, от), но дома вновь вышла вперед (5:4, от). В двух последних играх результат сложился не в пользу «Голден Найтс» (3:5, 2:4).

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Не сыграют: Алекс Пьетранжело, Уильям Карлссон.

Состояние команды: До второго матча в Роли «Вегас» добился семи побед кряду, тогда как с 5 мая потерпел три поражения в четырех встречах и потерял право на ошибку.

Еще ни разу по ходу финального раунда «Голден Найтс» не пропускали меньше 3 голов, при этом со своей стороны отличались 3 заброшенными шайбами в четырех играх из пяти.

«Каролина»

Путь к плей-офф: В 82 встречах регулярки «Каролина» заработала 113 очков и закрепилась на 1-й позиции Столичного дивизиона и Восточной конференции.

Последние матчи: По ходу плей-офф «Каролина» легко разобралась с «Оттавой» (4-0), «Филадельфией» (4-0) и «Монреалем» (4-1), тогда как в серии с «Вегасом» потерпела два поражения в трех матчах.

Но при счете 1-2 в чемпионском противостоянии «Харрикейнз» накануне дважды взяли верх (5:3, 4:2). Так, перед шестой встречей команда Рода Бриндамора повела 3-2.

Не сыграют: У «Каролины» потерь нет.

Состояние команды: Две победы подряд позволили «Каролине» не только перевернуть ход тяжелой серии, но и сделать серьезную заявку на заветное чемпионство.

Недавний матч в Роли стал для «Харрикейнз» третьим кряду, в котором команда забивала 4 шайбы или более. Минимум 4 гола «Каролина» вколачивала в шести встречах из семи последних.

Статистика для ставок

В 4 последних личных встречах было забито 6 или более голов

«Каролина» победила в 3 матчах на льду «Вегаса» из 5 последних

«Каролина» не проигрывает в основное время в гостях на протяжении 12 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.55, ничья — в 4.21, победа «Каролины» — в 2.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: «Каролина» сумела добиться перелома в упорном противостоянии и на сто процентов адаптироваться к действиям соперника. В Неваде команда Бриндамора, находясь в отличной форме, способна выдать финальный рывок, который обеспечит трофей.

1.93 «Каролина» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Вегас — Каролина принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: «Каролина» победит в матче за 1.93.

Прогноз: Главная кубковая серия радует своей результативностью. Соперники нацелены на темповой хоккей и вряд ли изменят этот настрой.

1.84 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на матч Вегас — Каролина принесёт прибыль 840₽, общая выплата — 1840₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.84.