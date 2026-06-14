Третий титул UFC так и останется несбывшейся мечтой Перейры

В рамках турнира UFC Freedom 250 15 июня состоится поединок за временный пояс в тяжелом весе между Алексом Перейрой и Сирилом Ганом. Начало — 07:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.

Алекс Перейра

Турнирное положение: Алекс Перейра бывший чемпион среднего и полутяжелого дивизионов UFC, решивший подняться в тяжелый вес для завоевания третьего титула в своей карьере.

Последние бои: В своем предыдущем выступлении 4 октября 2025 года Алекс одержал досрочную победу в реванше над Магомедом Анкалаевым после поражения по очкам, финишировав его локтями в первом раунде. Ранее он успешно защищал пояс в полутяжелом весе против Халила Раунтри, Джамала Хилла и Иржи Прохазки. Всех троих Перейра нокаутировал.

Состояние бойца: Алекс — уникальный ударник с феноменальной нокаутирующей мощью. Бразилец предпочитает работать первым номером, полагаясь на свой фирменный левый хук. Несмотря на успехи, его стиль оставляет пространство для ошибок, так как он часто пренебрегает защитой головы ради возможности нанести решающий удар.

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Сирил Ган

Турнирное положение: Сирил Ган первый номер рейтинга тяжелого веса, обладающий одним из самых техничных арсеналов в дивизионе. В прошлом ему принадлежал временный титул.

Последние бои: В последнем поединке против Тома Аспиналла 25 октября 2025 года Ган показал качественную работу в стойке, однако бой был признан несостоявшимся из-за случайного тычка в глаз. До этого француз одержал победу решением судей над Александром Волковым. На отрезке в 6 боев 4 победы и 2 проигрыша.

Состояние бойца: Ган выделяется своей исключительной подвижностью и футворком, которые нетипичны для тяжеловесов. Он мастерски работает на дальней дистанции, разбивая соперников сериями ударов.

Француз обладает хорошим пониманием тайминга и защитными навыками, что делает его неудобным оппонентом для агрессивных панчеров.

Статистика для ставок

Перейра выиграл 4 из пяти последних боев нокаутами

На отрезке в 6 боев у Гана 4 победы и 2 проигрыша

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры не выделяют явного фаворита, давая равные коэффициенты 1.94 на победу обоих бойцов.

Прогноз: Данный бой станет противостоянием двух стилей: напора Перейры и тактической выверенности Гана. Француз обладает преимуществом в антропометрии и массе, что позволит ему контролировать дистанцию и избегать опасных разменов. Ган будет использовать подвижность, чтобы методично перерабатывать бразильца по очкам, не давая тому нанести свой коронный удар.

1.94 Победа Гана Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на бой Перейра — Ган принесёт прибыль 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: Победа Гана за 1.94.