Кот-д’Ивуар и Эквадор начинают ЧМ-2026 матчем, который определит главного конкурента Германии в группе E. Обе сборные прошли квалификацию уверенно, обе опираются на мощную физику, но в разном состоянии подходят к ЧМ. У ивуарийцев больше скорости и атакующего разнообразия, у Эквадора — одна из самых надёжных оборон турнира и понятный план на матчи против соперников, которые хотят владеть мячом. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

До матча 20 сек. 20 секунд

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01:20 Ключевой дуэлью выглядит противостояние Кайседо с ивуарийской полузащитой. Если Эквадор удержит центр и сможет быстро доставлять мяч вперёд, команда Беккасесе получит свой привычный сценарий. Если Кот-д’Ивуар продавит эту зону и заставит соперника защищаться слишком глубоко, давление может постепенно стать проблемой даже для такой надёжной обороны. Не менее важен фланг Амад Диалло против Первиса Эступиньяна. Амад — самый тонкий и креативный игрок ивуарийской атаки, но Эступиньян сам опасен в переходах и может использовать свободное пространство за спиной вингера. Проще говоря, эта зона будет генерировать моменты обеим командам.

01:15 Игра пройдёт в Филадельфии и станет первой встречей этих команд в истории. Формально Кот-д’Ивуар считается небольшим фаворитом, но разница между соперниками выглядит минимальной. В группе, где Германия уже получила статус главного претендента на первое место, именно такие матчи часто решают, кто будет играть последние туры с преимуществом, а кто сразу окажется под давлением. Кот-д’Ивуар, кстати, вернулся на чемпионат мира впервые с 2014 года. Для страны, которая когда-то приезжала на турниры с Дидье Дрогба, Коло и Яя Туре, это всего четвёртое участие на ЧМ. В плей-офф ивуарийцы ещё никогда не выходили, но нынешняя команда выглядит достаточно глубокой и зрелой, чтобы претендовать на лучший результат в своей истории.

01:10 Команда Эмерса Фае прошла африканскую квалификацию без поражений, выиграла восемь матчей из 10 и не пропустила ни одного мяча. По этому показателю Кот-д’Ивуар стал одной из двух сборных отбора CAF вместе с Тунисом, которые сохранили ворота сухими во всех играх. При этом команда не ограничивалась осторожным футболом и забила 25 мячей — больше всех среди африканских участников ЧМ.

01:05 Перед турниром ивуарийцы тоже выглядели убедительно. В марте они обыграли Южную Корею и Шотландию без пропущенных мячей, а в июне победили Францию на выезде, отыгравшись по ходу матча. Такой фон важен не только для уверенности, но и для статуса внутри группы. Кот-д’Ивуар приехал в Америку как сборная, способная навязать борьбу любому сопернику.

01:00 Главный ресурс Фае — сочетание мощной середины поля и быстрых флангов. Секо Фофана, Франк Кессье и Ибрагим Сангаре дают команде силу, подбор и продвижение мяча, а впереди есть сразу несколько игроков, способных обострить один в один. Амад Диалло, Ян Диоманде, Симон Адингра, Николя Пепе и Эванн Гессан делают атаку вариативной, хотя вопрос реализации в матчах против закрытых соперников остаётся открытым. Потеря Эвана Ндика из-за повреждения бедра ослабляет оборону, но возвращение Одилона Коссуну частично закрывает эту проблему. Ожидается, что он выйдет в центре защиты рядом с Эммануэлем Агбаду, а перед ними будет работать насыщенная и физически сильная полузащита.

00:55 Эквадор прошёл один из самых тяжёлых отборов в мире и сделал это почти идеально для команды своего профиля. В 18 матчах квалификации КОНМЕБОЛ сборная проиграла только два раза — на выезде Аргентине и Бразилии, а пропустила всего пять мячей. Это лучший оборонительный результат южноамериканского отбора. Команда Себастьяна Беккасесе финишировала второй вслед за Аргентиной, повторив свой лучший результат в квалификации. Эквадор не проигрывает с сентября 2024 года, когда уступил Бразилии, и перед ЧМ выиграл контрольные матчи у Саудовской Аравии и Гватемалы. В отличие от многих сборных, которые едут на турнир в поиске баланса, у эквадорцев этот баланс уже есть.

00:50 Основа команды — сильная линия обороны и Мойзес Кайседо перед ней. Виллиан Пачо полностью провёл все матчи квалификации, стал одним из ключевых защитников отбора и приехал на ЧМ после победы в Лиге чемпионов с «ПСЖ». Рядом с ним может сыграть Пьеро Инкапье, ещё один защитник топ-уровня, который привык работать против сильных атакующих игроков. В воротах важную роль играет Эрнан Галиндель, который по продвинутой статистике сверх ожидаемого помогал своей команде.

00:45 В атаке всё по-прежнему во многом связано с Эннером Валенсией. Капитан забил восемь из 14 голов Эквадора в квалификации и отдал две передачи. На чемпионатах мира он тоже почти незаменим для сборной — шесть из семи последних голов Эквадора на ЧМ забил именно Валенсия. Перед стартом есть вопрос по его состоянию из-за проблемы с икроножной мышцей, но пока он рассматривается как главный кандидат на старт.

00:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.38.