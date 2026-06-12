Чемпионат мира в Северной Америке стартовал на повышенной передаче. Уже в первый день были три удаления в матче-открытии, пустые сектора в Гвадалахаре и камбэк Южной Кореи. Хозяева турнира выиграли на эмоциях и давлении, а корейцы вытащили матч, который мог ускользнуть от них после одного аута и отменённого гола.
Мексика — ЮАР 2:0
Группа А
ЧМ-2026 начался на «Ацтеке» в Мехико. Стадион шумел задолго до стартового свистка, трибуны встречали хозяев как команду, которая обязана задать тон всему предстоящему празднику. Мексика с этой задачей справилась: обыграла ЮАР 2:0, забила быстрый мяч, пережила нервный второй тайм и поучаствовала в первом крупном сюжете турнира — матче с тремя удалениями.
Интрига была не только в статусе открытия. Мексиканцы подошли к чемпионату мира с редким преимуществом для сборных. Многие игроки заранее прошли полноценный сбор, а команда Хавьера Агирре выглядела свежей, собранной и гораздо более готовой к ритму первого матча. ЮАР, наоборот, слишком быстро попала в ловушку собственных ошибок. Африканская команда пыталась выходить через короткий пас, но на «Ацтеке» это оказалось рискованной роскошью.
Решающий момент
На девятой минуте Ронвен Уильямс сделал самый опасный пас в современном футболе — коротко покатил в центр опорному полузащитнику, под давление соперника. Мяч пошёл на Сфифело Ситхоула, и одно тяжёлое касание превратило спокойный розыгрыш в пожар. Эрик Лира мгновенно включился в отбор, Хулиан Киньонес получил шанс у штрафной и вонзил мяч в сетку ударом низом. Мяч прошёл между ног вратаря, а вместе с этим рассёк весь план ЮАР на стартовый матч. Южноафриканцы ещё могли вернуться в игру, но с той минуты были вынуждены играть не в свой футбол, а расхлёбывать последствия собственной нервозности.
Киньонес стал автором первого гола ЧМ-2026 и сразу вывел себя из тени. О нём перед турниром говорили меньше, чем о мексиканских ветеранах и молодых талантах, но именно он вошёл в историю. Колумбиец по рождению, выбравший сборную Мексики, приехал на турнир после мощного сезона и не побоялся нанести первый важный удар большого вечера.
После перерыва матч окончательно сорвался в сторону хаоса. Ситхоул, начавший неприятности ЮАР в эпизоде с первым голом, получил прямую красную карточку за срыв очевидной голевой атаки. Позже с поля ушёл Темба Зване — уже за отмашку по лицу соперника. Эпизод хоть и спорный по меркам условной АПЛ, но вполне объясним трактовкой современных правил футбола. В концовке красную получил и капитан Мексики Сесар Монтес (защитник московского «Локомотива» теперь не сыграет во втором туре), сорвав рывок Хулисо Мудау в штрафную.
На этом фоне второй гол Мексики выглядел спасительным — в первую очередь, для нервов местных болельщиков. Рауль Хименес замкнул подачу Роберто Альварадо на 67-й минуте и забил свой первый мяч на чемпионатах мира. Для любого нападающего это отдельная отметка в карьере, для Хименеса — ещё и продолжение личной истории возвращения после тяжёлой травмы головы, которая несколько лет назад поставила под вопрос не только футбол, но и нормальную жизнь.
Мексика начинает турнир с трёх очков и с ощущением ещё большей эмоциональной волны в следующих играх, но матч с ЮАР оставил и важное предупреждение. Команда создала меньше, чем могла, а концовка с удалением Монтеса напомнила, что даже первый день ЧМ всё-таки требует холодной головы. ЮАР же придётся срочно чинить не только турнирное положение, но и дисциплину. После такого старта цена второго матча становится почти предельной.
Южная Корея — Чехия 2:1
Группа А
Второй матч группы А прошёл в Гвадалахаре и выглядел совсем иначе. После заполненного и гудящего стадиона «Ацтека» арена в Гвадалахаре неприятно бросалась в глаза пустыми секторами. Официальная посещаемость была заявлена высокой, но на картинке красные кресла зияли большими пятнами, особенно в зонах подороже. Вокруг турнира и так было слишком много разговоров о ценах на билеты, логистике и визах — а теперь прозвучал первый тревожный визуальный сигнал.
На поле Южная Корея тоже долго не могла превратить преимущество в результат. Команда чаще подходила к штрафной и создавала моменты, но первый тайм запомнился разочарованием Сон Хын Мина. У капитана были эпизоды, которые раньше он решал почти автоматически — удар с линии штрафной, открывание под обратную передачу и выход на вратаря во втором тайме. Но мяч то уходил мимо, то путался в ногах, то не поднимался над Матеем Коваржем.
Чехия терпела, а потом внезапно наказала. На 59-й минуте Владимир Цоуфал вбросил мяч из аута, Ладислав Крейчий мощно выиграл верх и забил первым ударом чехов в створ. Очень простое футбольное действие едва не сломало всё, что корейская команда делала до этого. Настолько высока цена одной подачи и проигранного единоборства на чемпионате мира.
Драматический момент
Главный момент случился уже после того, как корейцы сравняли. Сначала Хван Ин Бом, лучший игрок вечера, на 67-й минуте хладнокровно перебросил вышедшего из ворот Коваржа и вернул Южную Корею в матч. Но настоящая драма случилась позже, когда Чехия на мгновение решила, что выиграла матч.
В концовке Томаш Соучек отправил мяч в ворота, но гол отменили из-за офсайда. Чехи ещё не успели окончательно прожить этот несостоявшийся рывок к победе, а Корея уже ударила в ответ. Хван Ин Бом снова нашёл пространство за спинами защитников, протащил атаку и отдал низом на О Хён Гю. Тот не стал искать красивое решение, просто пошёл до конца — и его удар с близкого расстояния рикошетом от Коваржа стал победным.
Отдельный сюжет — замена Сона. На 69-й минуте капитан ушёл с поля, и уже без него Южная Корея стала вертикальнее и острее. Это не значит, что команда лучше без своей главной звезды, но конкретно в этот вечер его невезение слишком долго держало матч в подвешенном состоянии. О Хён Гю, вышедший вместо него, стал автором победного мяча, а Хван Ин Бом взял на себя роль человека, который не дал корейскому преимуществу остаться статистикой.
Теперь в группе А две команды начинают с побед: Мексика и Южная Корея. Их очная встреча уже выглядит матчем за удобную дорогу в плей-офф. Чехии после такого поражения придётся брать своё в игре с ЮАР, а потом искать шансы против Мексики. ЮАР, в свою очередь, после двух удалений в стартовом матче больше не имеет права на ещё одну катастрофу в защите.
Что будет дальше
Первый день ЧМ-2026 получился разным. В Мехико был шумный праздник хозяев, ранняя ошибка ЮАР и три красные карточки. В Гвадалахаре — пустые сектора, пробуксовка Сона и корейский камбэк после отменённого гола Чехии.
Следующие матчи игрового дня подарят новые яркие моменты, и мы о них обязательно расскажем, превью уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».