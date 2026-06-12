Чемпионат мира в Северной Америке стартовал на повышенной передаче. Уже в первый день были три удаления в матче-открытии, пустые сектора в Гвадалахаре и камбэк Южной Кореи. Хозяева турнира выиграли на эмоциях и давлении, а корейцы вытащили матч, который мог ускользнуть от них после одного аута и отменённого гола.

Мексика — ЮАР 2:0

Группа А

ЧМ-2026 начался на «Ацтеке» в Мехико. Стадион шумел задолго до стартового свистка, трибуны встречали хозяев как команду, которая обязана задать тон всему предстоящему празднику. Мексика с этой задачей справилась: обыграла ЮАР 2:0, забила быстрый мяч, пережила нервный второй тайм и поучаствовала в первом крупном сюжете турнира — матче с тремя удалениями.

Церемония открытия ЧМ globallookpress.com

Интрига была не только в статусе открытия. Мексиканцы подошли к чемпионату мира с редким преимуществом для сборных. Многие игроки заранее прошли полноценный сбор, а команда Хавьера Агирре выглядела свежей, собранной и гораздо более готовой к ритму первого матча. ЮАР, наоборот, слишком быстро попала в ловушку собственных ошибок. Африканская команда пыталась выходить через короткий пас, но на «Ацтеке» это оказалось рискованной роскошью.

Рауль Хименес globallookpress.com

Решающий момент

На девятой минуте Ронвен Уильямс сделал самый опасный пас в современном футболе — коротко покатил в центр опорному полузащитнику, под давление соперника. Мяч пошёл на Сфифело Ситхоула, и одно тяжёлое касание превратило спокойный розыгрыш в пожар. Эрик Лира мгновенно включился в отбор, Хулиан Киньонес получил шанс у штрафной и вонзил мяч в сетку ударом низом. Мяч прошёл между ног вратаря, а вместе с этим рассёк весь план ЮАР на стартовый матч. Южноафриканцы ещё могли вернуться в игру, но с той минуты были вынуждены играть не в свой футбол, а расхлёбывать последствия собственной нервозности.

Киньонес празднует гол globallookpress.com

Киньонес стал автором первого гола ЧМ-2026 и сразу вывел себя из тени. О нём перед турниром говорили меньше, чем о мексиканских ветеранах и молодых талантах, но именно он вошёл в историю. Колумбиец по рождению, выбравший сборную Мексики, приехал на турнир после мощного сезона и не побоялся нанести первый важный удар большого вечера.

После перерыва матч окончательно сорвался в сторону хаоса. Ситхоул, начавший неприятности ЮАР в эпизоде с первым голом, получил прямую красную карточку за срыв очевидной голевой атаки. Позже с поля ушёл Темба Зване — уже за отмашку по лицу соперника. Эпизод хоть и спорный по меркам условной АПЛ, но вполне объясним трактовкой современных правил футбола. В концовке красную получил и капитан Мексики Сесар Монтес (защитник московского «Локомотива» теперь не сыграет во втором туре), сорвав рывок Хулисо Мудау в штрафную.

Арбитр показывает красную карточку globallookpress.com

На этом фоне второй гол Мексики выглядел спасительным — в первую очередь, для нервов местных болельщиков. Рауль Хименес замкнул подачу Роберто Альварадо на 67-й минуте и забил свой первый мяч на чемпионатах мира. Для любого нападающего это отдельная отметка в карьере, для Хименеса — ещё и продолжение личной истории возвращения после тяжёлой травмы головы, которая несколько лет назад поставила под вопрос не только футбол, но и нормальную жизнь.

Рауль Хименес globallookpress.com

Мексика начинает турнир с трёх очков и с ощущением ещё большей эмоциональной волны в следующих играх, но матч с ЮАР оставил и важное предупреждение. Команда создала меньше, чем могла, а концовка с удалением Монтеса напомнила, что даже первый день ЧМ всё-таки требует холодной головы. ЮАР же придётся срочно чинить не только турнирное положение, но и дисциплину. После такого старта цена второго матча становится почти предельной.

Южная Корея — Чехия 2:1

Группа А

Второй матч группы А прошёл в Гвадалахаре и выглядел совсем иначе. После заполненного и гудящего стадиона «Ацтека» арена в Гвадалахаре неприятно бросалась в глаза пустыми секторами. Официальная посещаемость была заявлена высокой, но на картинке красные кресла зияли большими пятнами, особенно в зонах подороже. Вокруг турнира и так было слишком много разговоров о ценах на билеты, логистике и визах — а теперь прозвучал первый тревожный визуальный сигнал.

Пустые места в Гвадалахаре globallookpress.com

На поле Южная Корея тоже долго не могла превратить преимущество в результат. Команда чаще подходила к штрафной и создавала моменты, но первый тайм запомнился разочарованием Сон Хын Мина. У капитана были эпизоды, которые раньше он решал почти автоматически — удар с линии штрафной, открывание под обратную передачу и выход на вратаря во втором тайме. Но мяч то уходил мимо, то путался в ногах, то не поднимался над Матеем Коваржем.

Чехия терпела, а потом внезапно наказала. На 59-й минуте Владимир Цоуфал вбросил мяч из аута, Ладислав Крейчий мощно выиграл верх и забил первым ударом чехов в створ. Очень простое футбольное действие едва не сломало всё, что корейская команда делала до этого. Настолько высока цена одной подачи и проигранного единоборства на чемпионате мира.

Крейчий забивает головой globallookpress.com

Драматический момент

Главный момент случился уже после того, как корейцы сравняли. Сначала Хван Ин Бом, лучший игрок вечера, на 67-й минуте хладнокровно перебросил вышедшего из ворот Коваржа и вернул Южную Корею в матч. Но настоящая драма случилась позже, когда Чехия на мгновение решила, что выиграла матч.

Хван Ин Бом забивает первый мяч globallookpress.com

В концовке Томаш Соучек отправил мяч в ворота, но гол отменили из-за офсайда. Чехи ещё не успели окончательно прожить этот несостоявшийся рывок к победе, а Корея уже ударила в ответ. Хван Ин Бом снова нашёл пространство за спинами защитников, протащил атаку и отдал низом на О Хён Гю. Тот не стал искать красивое решение, просто пошёл до конца — и его удар с близкого расстояния рикошетом от Коваржа стал победным.

О Хён Гю globallookpress.com

Отдельный сюжет — замена Сона. На 69-й минуте капитан ушёл с поля, и уже без него Южная Корея стала вертикальнее и острее. Это не значит, что команда лучше без своей главной звезды, но конкретно в этот вечер его невезение слишком долго держало матч в подвешенном состоянии. О Хён Гю, вышедший вместо него, стал автором победного мяча, а Хван Ин Бом взял на себя роль человека, который не дал корейскому преимуществу остаться статистикой.

Теперь в группе А две команды начинают с побед: Мексика и Южная Корея. Их очная встреча уже выглядит матчем за удобную дорогу в плей-офф. Чехии после такого поражения придётся брать своё в игре с ЮАР, а потом искать шансы против Мексики. ЮАР, в свою очередь, после двух удалений в стартовом матче больше не имеет права на ещё одну катастрофу в защите.

Эмоции игроков сборной Чехии globallookpress.com

Что будет дальше

Первый день ЧМ-2026 получился разным. В Мехико был шумный праздник хозяев, ранняя ошибка ЮАР и три красные карточки. В Гвадалахаре — пустые сектора, пробуксовка Сона и корейский камбэк после отменённого гола Чехии.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Следующие матчи игрового дня подарят новые яркие моменты, и мы о них обязательно расскажем, превью уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».