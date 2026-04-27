В этом экспрессе разберём встречу в Лиге чемпионов, а также матчи в английском Чемпионшипе и чемпионате Саудовской Аравии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 28 апреля с коэффициентом для ставки за 4.41.

«ПСЖ» — «Бавария»

Футбол. Лига чемпионов

Во вторник в Париже стартует полуфинальное противостояние Лиги чемпионов, которое многие эксперты уже называют скрытым финалом турнира. По ходу сезона главным фаворитом считался «Арсенал», однако лондонцы сбавили обороты в самый неподходящий момент. «Атлетико» также не воспринимается как основной претендент на трофей, несмотря на выход в четвёрку сильнейших. На этом фоне именно «ПСЖ» и «Бавария» выглядят наиболее сбалансированными и мощными командами.

Мюнхенцы могли бы считаться явными фаворитами, но противостояние с «Реалом» показало определённые слабые места в системе Венсана Компани — этим вполне способен воспользоваться Луис Энрике. Парижане на пути к полуфиналу прошли трёх соперников, причём наибольшие трудности испытали в матчах с «Монако». Зато «Челси» и «Ливерпуль» были обыграны уверенно — все четыре встречи завершились с разницей минимум в два мяча.

Как и год назад, «ПСЖ» подошёл к решающим матчам сезона в оптимальной форме, демонстрируя стабильные результаты как в Лиге чемпионов, так и в Лиге 1. В свою очередь, «Бавария» проводит мощный сезон в целом — команда Компани стабильно доминирует и уже оформила чемпионство в Германии. В плей-офф мюнхенцы уверенно прошли «Аталанту», а затем в более напряжённой борьбе выбили «Реал».

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Парижане укрепили лидерство в чемпионате Франции и подходят к игре без лишнего давления. В последних девяти матчах команда одержала восемь побед, уступив лишь «Лиону» — во многом из-за нехватки концентрации на фоне еврокубков.

«Бавария» в последнем туре продемонстрировала характер, отыгравшись с 0:3 и победив «Майнц» 4:3. Команда вновь подтвердила свой высокий уровень и способность переламывать ход даже самых сложных матчей. С учётом текущей формы гостей, им по силам добиться положительного результата на выезде.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.40.

«Саутгемптон» — «Ипсвич»

Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип

Развязка борьбы за вторую прямую путёвку в Премьер-лигу в Чемпионшипе состоится на «Сент-Мэри», где «Саутгемптон» примет «Ипсвич» в перенесённом матче 40-го тура. Чемпионом дивизиона досрочно стал «Ковентри», а вот за второе место идёт напряжённое сражение. Сейчас «Ипсвич» имеет 80 очков и занимает вторую строчку. Чтобы гарантировать себе повышение без участия в плей-офф, команде достаточно одержать одну победу в двух оставшихся матчах — против «Саутгемптона» или «КПР».

При этом ситуация осложняется тем, что «Миллуолл» также набрал 80 очков и, скорее всего, возьмёт три балла в последнем туре против уже вылетевшего «Оксфорда». Поэтому «Ипсвичу» желательно не откладывать решение задачи.

У «Саутгемптона» положение сложнее: чтобы рассчитывать на прямой выход в АПЛ, «святым» необходимо побеждать в оставшихся матчах и надеяться на осечки конкурентов. Тем не менее, даже при таком раскладе команда параллельно должна держать в уме участие в плей-офф.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Однако «Ипсвич» подходит к встрече в более свежем состоянии, несмотря на серию выездных матчей. В последней игре против «Вест Бромвича» команда затратила меньше сил, чем её соперник. Гости выглядят способными как минимум избежать поражения.

Ставка: «Ипсвич» не проиграет за 1.65.

«Аль-Хиляль» — «Дамак»

Футбол. Чемпионат Саудовской Аравии

После обидного вылета из азиатской Лиги чемпионов от «Аль-Садда» «Аль-Хиляль» сосредоточится на оставшихся задачах сезона. Команда Симоне Индзаги продолжает борьбу за Кубок Саудовской Аравии и сохраняет шансы в чемпионате. Отставание от «Аль-Насра» составляет восемь очков, но у «Аль-Хиляля» есть матч в запасе. При этом форма команды внушает оптимизм: четыре победы и ничья в пяти последних играх, а в рамках Про-Лиги риядцы до сих пор не проигрывали.

Хорошей новостью для хозяев станет возвращение Малкома, который восстановился после травмы и готов выйти на поле. В то же время участие Калиду Кулибали и Хамада Аль-Ями остаётся под вопросом. «Аль-Хиляль» традиционно успешно играет против «Дамака»: девять побед в 14 матчах и лишь одно поражение.

«Дамак» весной прибавил и улучшил результаты: за шесть последних матчей всего одно поражение. Тем не менее отрыв от опасной зоны остаётся минимальным — всего три очка, поэтому любая ошибка может дорого обойтись.

Гостевые результаты остаются серьёзным минусом: всего две победы в 14 матчах. В последних встречах ситуация не улучшилась — большинство игр завершались поражениями, а команда регулярно пропускает и нередко уходит с поля без забитых мячей.

Ставка: Обе команды забьют за 1.91.

Общий коэффициент — 4.41.