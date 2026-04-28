«Арсенал» не уступит в Мадриде, «Спортинг» и «Тондела» не забьют друг другу

В этом экспрессе разберём матчи в чемпионате Португалии, Кубке Беларуси и Лиге чемпионов. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 29 апреля с коэффициентом для ставки за 3.85.

«Атлетико» — «Арсенал»

Футбол. Лига чемпионов

Перед стартом нынешнего сезона большинство футбольных экспертов практически не сомневались, что один из полуфиналов Лиги чемпионов обязательно пройдёт в Мадриде. Правда, многие ожидали увидеть на этой стадии «Реал», однако главным открытием плей-офф стал именно «Атлетико».

Команда Диего Симеоне сумела выбить из турнира «Барселону», став автором главной сенсации четвертьфинала. При этом путь «матрасников» к полуфиналу нельзя назвать безупречным. На общем этапе мадридцы финишировали лишь на 14-й позиции, а затем в матчах на вылет прошли «Брюгге» и «Тоттенхэм». Именно против каталонцев «Атлетико» показал свой максимум, а сам Симеоне тактически переиграл соперника.

«Арсенал» же ещё с начала турнира входил в число основных претендентов на трофей. На общем этапе лондонцы выглядели практически идеально, выиграв все восемь матчей. Однако затем игра команды Микеля Артеты стала менее убедительной. В плей-офф «канониры» прошли «Байер» и «Спортинг», но сделали это далеко не так уверенно, как ожидалось.

Букмекеры не выделяют явного фаворита в предстоящем противостоянии, хотя небольшой перевес всё же отдают английскому клубу. Первый матч в Мадриде обещает стать крайне тяжелым испытанием для «Арсенала». Победить на выезде подопечным Артеты будет крайне непросто.

Ставка: «Арсенал» не проиграет за 1.45.

«Спортинг» — «Тондела»

Футбол. Чемпионат Португалии

Еще в начале марта лиссабонский клуб уверенно держался в чемпионской гонке и находился в зоне Лиги чемпионов, имея комфортный отрыв от «Бенфики». Однако плотный календарь и участие в плей-офф еврокубков серьёзно ударили по стабильности команды. В шести последних матчах чемпионата «Спортинг» сумел победить лишь дважды.

Особенно болезненным стало поражение от «Бенфики» в очной встрече (1:2), а ничья против уже вылетевшего АВС в предыдущем туре ещё сильнее осложнила ситуацию. Теперь команда Руя Боржеса опустилась на третье место и вынуждена не только выигрывать оставшиеся матчи, но и рассчитывать на осечки конкурентов, чтобы сохранить шансы на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Положение гостей остаётся критическим. Ещё одно поражение практически лишит команду шансов сохранить место в Примейре. Серия без побед насчитывает уже семь матчей, а в прошлом туре «Тондела» уступила прямому конкуренту — «Насьоналу» со счётом 0:2.

В матчах против лидеров чемпионата «Тондела» выглядит крайне слабо. В восьми встречах с командами из топ-4 клуб потерпел семь поражений и лишь однажды сыграл вничью, при этом не сумев забить ни одного мяча.

Ставка: Обе не забьют за 1.66.

«Динамо» Минск — «МЛ Витебск»

Футбол. Кубок Беларуси

Минское «Динамо» подходит к ответному полуфиналу в отличной форме и с серьёзным преимуществом. В первом матче против «МЛ Витебск» команда добилась уверенной победы со счётом 2:0, грамотно реализовав свои моменты.

В чемпионате страны минчане также выглядят стабильно. На выходных команда Александра Шагойко одержала яркую волевую победу над «Барановичами», сумев отыграться после двух пропущенных мячей в первом тайме. Беспроигрышная серия «Динамо» во всех турнирах достигла семи матчей, причём в шести случаях команда праздновала победу.

Для «Динамо» нынешний розыгрыш Кубка имеет особое значение. Последний раз клуб выигрывал турнир ещё в 2003 году, а в финале не играл с 2013-го. Даже минимальное поражение в ответной встрече позволит минчанам выйти в финал.

После успешного прошлого сезона, завершившегося чемпионством, нынешняя кампания складывается для «МЛ Витебск» гораздо тяжелее. Команда выиграла лишь два из пяти последних матчей, а поражение в первом полуфинале Кубка и ничья с брестским «Динамо» привели к серьёзным кадровым изменениям. Руководство клуба отправило в отставку Михаила Мартиновича, который ещё недавно привёл команду к золотым медалям.

У «МЛ Витебск» продолжается непростой период, сопровождающийся поиском оптимального состава. Чтобы пробиться в финал, команде потребуется практически идеальный матч.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.60.

