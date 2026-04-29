В этом экспрессе разберём матчи в Лиге Европы и Лиге конференций. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 30 апреля с коэффициентом для ставки за 5.57.

«Шахтер» — «Кристал Пэлас»

Футбол. Лига конференций

Донецкий «Шахтёр» уже более двух десятилетий остаётся одним из самых узнаваемых клубов Восточной Европы. Новый этап развития команды начался в начале 2000-х годов, когда проект получил серьёзную поддержку со стороны Рината Ахметова. Именно в этот период «горняки» начали регулярно заявлять о себе на международной арене.

Для «Шахтёра» дополнительной сложностью остаётся отсутствие полноценных домашних матчей. Свои еврокубковые встречи команда проводит в польском Кракове, где атмосфера далека от той, что была в Донецке.

Для Оливера Гласнера, который, вероятно, покинет «Кристал Пэлас» после сезона, победа в Лиге конференций может стать историческим достижением. «Шахтёр» же стремится вновь напомнить о себе всей Европе и выйти в очередной еврокубковый финал.

Лондонцы подходят к полуфинальному противостоянию с «Шахтёром» в статусе фаворитов. На стороне английского клуба — более дорогой состав, высокий уровень интенсивности чемпионата Англии и преимущество ответной встречи на домашнем стадионе. При этом мотивация у обеих сторон будет максимальной.

Ставка: «Шахтёр» не проиграет за 1.79.

«Райо Вальекано» — «Страсбург»

Футбол. Лига конференций

Ни мадридский клуб, ни «Страсбург» не относятся к числу постоянных участников еврокубков. Для «Райо Вальекано» нынешний евросезон стал лишь вторым за последние 25 лет. Более того, в прошлый раз команда попала в европейский турнир благодаря рейтингу fair play, а не спортивным результатам.

У «Страсбурга» ситуация похожая. За два десятилетия французский клуб лишь во второй раз пробует закрепиться на европейской арене. Предыдущая попытка завершилась очень быстро — вылетом ещё на стадии квалификации Лиги Европы.

Обе команды заслуженно добрались до полуфинала. На основном этапе турнира «Страсбург» финишировал первым, а «Райо Вальекано» занял пятую строчку. Это позволило им избежать дополнительного раунда плей-офф. В дальнейшем испанский клуб прошёл турецкий «Самсунспор» и греческий АЕК, во многом снимая вопросы о победителе уже в первых матчах. Французы, в свою очередь, оказались сильнее «Риеки» и «Майнца». Особенно впечатляющим получился четвертьфинал против немецкой команды: после поражения 0:2 в гостях «Страсбург» разгромил соперника дома со счётом 4:0.

Букмекеры считают небольшим фаворитом предстоящей встречи именно «Райо Вальекано». Во многом это связано с качественной второй частью сезона в исполнении мадридцев. После слабого старта в Ла Лиге команда заметно прибавила и за последние два с половиной месяца проиграла лишь четыре официальных матча. При этом два поражения пришлись на Лигу конференций и не помешали пройти дальше.

Ставка: Обе команды забьют за 1.76.

«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»

Футбол. Лига Европы

Все английские клубы, стартовавшие в нынешнем сезоне Лиги Европы и Лиги конференций, сумели добраться до полуфиналов своих турниров. Однако столь впечатляющее представительство команд Премьер-лиги не должно создавать иллюзию тотального доминирования английского футбола в Европе.

Для обеих команд сезон складывается непросто, хотя задачи клубы решают совершенно разные. «Ноттингем Форест» ведёт напряжённую борьбу за сохранение места в элите английского футбола, тогда как «Астон Вилла» сражается за попадание в Лигу чемпионов.

Букмекеры считают фаворитом первого полуфинального матча хозяев поля. Команда Витора Перейры действительно подходит к встрече в хорошем настроении. В двух последних турах АПЛ «лесники» разгромили «Бёрнли» и «Сандерленд», забив в общей сложности девять мячей. Эти результаты позволили «Ноттингем Форест» немного отдалиться от зоны вылета. Однако преимущество над преследователями остаётся не слишком комфортным, поэтому команда всё ещё испытывает серьёзное давление.

«Астон Вилла» имела больше времени для подготовки к полуфиналу. Поражение от «Фулхэма» в чемпионате вполне может свидетельствовать о том, что Унаи Эмери сознательно сделал ставку именно на еврокубковый матч. Опыт испанского специалиста в международных турнирах остаётся одним из главных козырей бирмингемцев. Кроме того, «Вилла» выглядит более сбалансированной и организованной командой на дистанции сезона.

Ожидается напряжённый и эмоциональный матч, однако у гостей есть все шансы добиться положительного результата даже на выезде.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.77.

