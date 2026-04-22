У противостояния «Интера» и «Комо» уже появился собственный жанр. Сначала команда Сеска Фабрегаса долго выглядит интереснее и забивает, а затем что-то переключается, и красота сменяется характером и опытом. Так было совсем недавно в чемпионате, и почти то же самое случилось теперь в полуфинале Кубка Италии. В этой победе всё, что сейчас определяет «Интер». Странная уязвимость в начале, проблемы под чужим прессингом, ошибки опытных игроков, а потом — резкое оживление после замен, индивидуальный класс Хакана Чалханоглу и очень сильный выход Петара Сучича, который буквально перевернул ход вечера.

Результат матча Интер Милан 3:2 Комо Комо 0:1 Мартин Батурина 32' 0:2 Лукаш Да Кунья 48' 1:2 Хакан Чалханоглу 69' 2:2 Хакан Чалханоглу 86' 3:2 Petar Sucic 89' Интер: Хосеп Мартинес, Мануэль Аканджи, Франческо Ачерби ( Янн Биссекк 74' ), Карлос Аугусто, Федерико Димарко ( Анди Диуф 60' ), Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Пётр Зелиньски ( Petar Sucic 60' ), Луис Энрике ( Дензел Дюмфрис 84' ), Анж-Йоан Бонни ( Франческо Пио Эспозито 74' ), Маркус Тюрам Комо: Жан Бутез, Алекс Валле, Марк Кемпф, Диего Карлос ( Альваро Мората 90' ), Хакобо Рамон, Мартин Батурина ( Хесус Родригес Карабальо 80' ), Нико Пас, Максимо Перроне, Анастасиос Дувикас ( Максанс Какере 70' ), Лукаш Да Кунья ( Ассане Диао 70' ), Игнасе ван дер Бремпт ( Иван Смолчич 80' ) Жёлтая карточка: Максимо Перроне 90+4' (Комо)

Статистика матча 8 Удары в створ 6 6 Удары мимо 3 63 Владение мячом 37 9 Угловые удары 6 2 Офсайды 1 5 Фолы 6

В первом тайме было очень хорошо видно, что Фабрегас приехал на «Сан-Сиро» не терпеть. Его команда снова прессинговала высоко, не давала защитникам «Интера» спокойно начинать атаки и снова очень грамотно искала слабые места в структуре соперника. Тройка впереди поднималась настолько смело, что у миланцев регулярно ломался привычный выход через первый пас. В какой-то момент хозяева начали выглядеть несвободными на своём же стадионе и не могли понять, как упростить себе жизнь.

Первый гол был логичным наказанием за это. Игнас ван дер Бремпт легко ушёл от Димарко справа и покатил назад на Мартина Батурину, который спокойно пробил в дальний угол. Показательно было то, что «Комо» не просто дошёл до чужой штрафной, а сделал это с чувством полного контроля над игрой. «Интер» уже тогда выглядел нервно, а после перерыва всё стало ещё хуже. Ошибка Зелиньского под давлением Нико Паса превратилась в быструю атаку, и Лукас Да Кунья изящным ударом сделал счёт 0:2.

В тот момент казалось, что гости должны уверенно увозить из Милана путёвку в финал Кубка Италии, у «Комо» была и фора по счёту, и эмоциональное преимущество. Более того, почти сразу после этого у команды Фабрегаса были шансы забить третий. Но как раз после нереализованного момента начался разворот, который в играх против больших команд отличает просто очень хорошее выступление от выхода на новый уровень. «Комо» не выдержал волны, которую поднял стадион после первого гола «Интера».

Чалханоглу и Сучич вытащили «Интер»

У «Интера» долго не получалось ничего по-настоящему острого, и именно поэтому так важен был первый ответный мяч. Он вернул интригу и ощущение, что хозяева вообще могут дотащить этот матч до нужного результата. Автором гола оказался самый подходящий для таких матчей игрок — Хакан Чалханоглу. Сначала он пробил из-за штрафной, а удар с небольшим рикошетом наконец прошил оборону «Комо». А потом, когда игра ползла к финальному свистку, турок неожиданно сравнял счёт головой после подачи Сучича.

Именно в такие минуты особенно заметно, почему Чалханоглу так важен для этой команды. Он не только дирижёр, который раздаёт мячи и отвечает за ритм. В таких вязких и нервных матчах Хакан остаётся тем, кто способен резко изменить настроение игры одним действием. При этом важно, что оба гола получились очень разными. Один — благодаря проявлению индивидуального класса на подступах к штрафной, другой — уже после нарастающего позиционного давления. То есть «Интер» не спасся случайно, команда постепенно давила на соперника, и в какой-то момент «Комо» просто перестал успевать за темпом.

Если Чалханоглу был главным завершителем, то выход Петара Сучича на замену кардинально изменил игру «Интера». До этого хозяева двигали мяч медленно, часто вязли при первом же сопротивлении и слишком зависели от того, удастся ли дотащить эпизод до подачи или дальнего удара. После появления хорвата в игре стало больше вертикали и движения между линиями.

Сучич отдал передачу под первый гол Чалханоглу, а потом мягко навесил на второй. И именно Петар в самой концовке забил сам — после стенки с тем же Чалханоглу, смещения под рабочую ногу и точного удара в дальний угол. Такие выходы со скамейки часто называют решающими, но здесь этого слова даже мало. Сучич изменил саму структуру атаки «Интера» и начал принимать решения быстрее, чем уставший к тому моменту соперник успевал их считывать. Неудивительно, что именно после появления на поле Сучича матч окончательно ушёл от «Комо».

«Комо» не справился сам с собой

В этом и вся жестокость полуфинала для команды Фабрегаса. Она снова очень качественно разобрала «Интер» на отдельных отрезках и снова создала ему огромные проблемы. Но в футболе такого уровня мало просто придумать правильный план и мало даже забить дважды, нужно ещё выдержать огромную волну давления, которая неизбежно последует за этим.

«Комо» же сначала начал садиться всё ниже, потом стал проигрывать подборы, затем пропала чистота в выходах из обороны, а вместе с ней и возможность перевести игру подальше от своих ворот. Фабрегас почти час выигрывал полуфинальную шахматную партию, но потом матч перестал быть шахматами и превратился в драку на выносливость, в которой «Интер» оказался сильнее.

Для Киву победа важна ещё и потому, что «Интер» ещё раз показал свой максимум именно в момент, когда всё выглядело плохо. У «нерадзурри» по ходу этого сезона уже было достаточно матчей, где он спасался не идеальным футболом, а внутренней уверенностью в себе. Полуфинал с «Комо» запомнится как ещё один случай, когда «Интер» долго балансировал на грани провала, дал сопернику поверить в сенсацию, а потом цинично ворвался в финал.