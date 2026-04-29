30 апреля в 1/2 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Фрайбург» и «Брага». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Брага — Фрайбург с коэффициентом для ставки за 2.40.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Брага»

Турнирное положение: «Оружейники» нынешний сезон проводят не столь продуктивно.  Команда находится на 4 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

При этом «Брага» на 5 очков опережает идущий следом «Фамаликан».  А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Оружейники» уступили «Санта Кларе» (1:2).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Каса Пие» (1:0).  А вот поединок с «Фамаликаном» завершился паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах «Брага» добыла 3 победы.  В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Оружейники» нынче не столь стабильны в плане результатов.  Команда явно способна прибавить во всех компонентах.

Причем «Брага» весьма продуктивно выступает в родных стенах.  Дома команда не проигрывает уже три матча кряду.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» нынешний сезон проводят не столь успешно.  Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Фрайбург» по дополнительным показателям отстает от седьмой позиции.  При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Бразильцы из Брайсгау» разгромно уступили дортмундской «Боруссии» (0:4).

До того команда в овертайме проиграла «Штутгарту» (1:2).  А вот чуть ранее она нанесла поражение «Хайденхайму» (2:1).

При этом «Фрайбург» в пяти последних матчах победил 3 раза.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» нынче выглядят не столь выгодно.  Команда уступила дважды кряду.

При этом «Фрайбург» ныне крайне нестабилен.  До двух последних коллизий команда победила четыре раза подряд.

«Бразильцы из Брайсгау» в двух своих последних матчах пропустили 6 мячей.  Да и в плане реализации команда не особенно преуспевает.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Брага» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40.  Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Оружейники» способны прибавить в плане реализации, да и немцам заметно недостает пресловутой стабильности.

2.40Победа «Браги»Ставка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.40 на матч «Брага» — «Фрайбург»  принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Победа «Браги» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

2.20Тотал больше 2.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.20 на матч «Брага» — «Фрайбург»  позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.20

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Брага» не уступила в 3 своих последних домашних матчах
  • Немцы уступили дважды кряду
  • «Фрайбург» пропустил 6 мячей в двух последних поединках
  • В составе «оружейников» имеются качественные атакующие исполнители
  • «Оружейники» в предыдущем раунде Лиги Европы уверенно прошли крепкий «Бетис»