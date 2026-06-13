прогноз на матч 13-го тура казахстанской Премьер-лиги, ставка за 1.86

14 июня в 13-м туре казахстанской Премьер-лиги сыграют «Астана» и «Иртыш» Павлодар. Начало встречи — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.

«Астана»

Турнирное положение: «Астана» после 12-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 19 очков в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда идет пятой и на четыре балла отстает от зоны континентальных турниров (топ-3), а также лишь по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя — «Улытау».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 12-го тура национального первенства коллектив в чужих стенах сыграл вничью с «Алтаем» (1:2).

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Перед этим коллектив уже сумел набрать максимум очков, когда в предыдущем туре теперь на своём поле одержал разгромную победу над «Улытау» (3:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Астана» выиграла лишь дважды при трех поражениях и одной ничьей.

Хотя последние выступления хозяев оставляют вопросы, разница в классе команд и домашний статус встречи существенно повышают их шансы на успех.

Рамазан Каримов — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с тремя голами.

«Иртыш» Павлодар

Турнирное положение: «Иртыш» Павлодар после 12-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет девять баллов в активе и борется за выживание в высшем дивизионе.

Команда занимает безопасную 13-ю строчку, лишь по дополнительным показателям опережая зону вылета (15-16-е места), а также на один балл отставая от вышестоящего «Кайсара».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального первенства клуб на своём поле сыграл вничью с «Улытау» (1:1).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив также недобрал очков, когда теперь уже на выезде сыграл вничью с «Каспием» (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Иртыш» Павлодар ни разу не проиграл, трижды сыграв вничью.

Гости могут рассчитывать на ничью, однако добиться этого будет тяжело из-за силы соперника и игры на его поле.

Жан По — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с тремя голами.

Статистика для ставок

в шести из девяти последних матчей «Астана» не выиграла

в трех последних матчах «Иртыша» Павлодар забивали обе команды

в трех последних матчах «Иртыш» Павлодар сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.47. Ничья — в 4.45, выигрыш «Иртыша» Павлодар — в 5.48.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.71 и 2.01.

Прогноз: в семи из 10-ти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

Между тем, в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

1.86 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч «Астана» — «Иртыш» Павлодар принесёт чистый выигрыш 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: обе команды забьют за 1.86.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех последних поединках они сыграли вничью, а хозяева не выиграли в шести из девяти последних матчей.

2.46 «Иртыш» Павлодар не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.46 на матч «Астана» — «Иртыш» Павлодар принесёт прибыль 1460₽, общая выплата — 2460₽

Ставка: «Иртыш» Павлодар не проиграет за 2.46