прогноз на полуфинал Кубка Казахстана, ставка за 2.42

29 июля в 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу сыграют «Кайсар» и «Женис». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.42.

«Кайсар»

Турнирное положение: «Волки» ходят в середняках чемпионата Казахстана. Сейчас они находятся на 11-м месте турнирной таблицы.

При этом «Кайсар» всего на 4 очка опережает опасную зону. А вот забила команда всего 15 мячей в 20 матчах чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно, подписав мировую с «Елимаем» (1:1).

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До того команда разошлась миром с «Каспием» (1:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Улытау».

В последних пяти матчах «Кайсар» победил всего один раз. В них игроки команды отличились 4 забитыми мячами при четырех пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Кайсар» нынче угодил в некий кризис. Команда не побеждает уже в 4 матчах кряду.

Вот только «Кайсар» в последнее время неудачно противостоит «Женису». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при трех ничьих. Между тем, настрой на Кубок будет максимальным.

«Женис»

Турнирное положение: «Жёлто-синие» окопались на экваторе турнирной таблицы. Ныне команда пребывает на 9-м месте турнирной таблицы.

При этом «Женис» на 5 очков отстает от топ-6. Причем забила команда 17 мячей при 23 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками, со счетом 2:3 уступив «Каспию».

До того команда разошлась миром с «Улытау» (1:1). При этом чуть ранее она переиграла павлодарский «Иртыш» (1:0).

При этом «Женис» в пяти своих последних матчах добыл всего одну победу. В этих поединках команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Состояние команды: «Женис» крайне нестабилен в плане результатов. Команда не побеждала в двух своих последних матчах.

К слову, в 10 выездных поединках чемпионата «Женис» набрал лишь 9 очков. Да и забивает вне родных стен команда в среднем фактически гол за матч.

«Жёлто-синие» уже два года не проигрывают «Кайсару». А вот в трех последних очных поединках соперники разошлись миром.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайсар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.00, а победа «Жениса» — в 3.03.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.07, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.67.

Прогноз: «Волки» мотивированы пробиться в финал Кубка, и наверняка воспользуются преимуществом своего поля.

2.42 Победа «Кайсара» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч «Кайсар» — «Женис» позволит вывести на карту выигрыш 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: Победа «Кайсара» за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.07 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Кайсар» — «Женис» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.07.

Пять причин, почему ставка зайдет