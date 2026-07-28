прогноз на матч 14-го тура чемпионата Узбекистана, ставка за 2.03

29 июля в 14-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Динамо» Самарканд и «Коканд». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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«Динамо» Самарканд

Турнирное положение: Самаркандцы окопались в середняках лиги. Сейчас они находятся на 10-м месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» Самарканд всего на 5 очков опережает опасную зону. А вот в свои ворота команда пропустила 23 мяча в 13 матчах чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно, переиграв «Сурхан» со счетом 2:1.

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До того команда нанесла поражение «Кызылкуму» (2:1). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Машъал» (3:1).

В последних пяти матчах «Динамо» Самарканд победил 3 раза. В них игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Динамо» Самарканд нынче находится на подъеме. Команда победила в трех последних матчах и имеет неплохие перспективы подтянуться к топ-5.

Вот только «Динамо» Самарканд в последнее время удачно противостоит «Коканду». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих. Да и забивает команда Вадима Абрамова в среднем чаще гола за матч.

«Коканд»

Турнирное положение: Кокандцы находятся в когорте борцов за сохранение прописки в элите. Ныне команда пребывает на 15-м месте турнирной таблицы.

При этом «Коканд» на 2 очка отстает от спасительного 13-го места. Причем забила команда 11 мячей при 20 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда полностью провалилась, дома со счетом 1:4 уступив АГМК.

До того команда потерпела поражение от «Машъала» (0:1). При этом чуть ранее она переиграла «Бунёдкор» (1:0).

При этом «Коканд» в пяти своих последних матчах добыл одну победу. В этих поединках команда отличилась 3 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Состояние команды: «Коканд» крайне нестабилен в плане результатов. Команда уступила в двух своих последних матчах и все никак не выберется из опасной зоны.

Между тем, в семи выездных поединках чемпионата «Коканд» набрал лишь 3 очка, не победив ни разу. Да и забивает вне родных стен команда в среднем реже гола за матч.

Кокандцы уже 7 лет не могут обыграть динамовцев. К тому же в четырех своих последних поединках команда отличилась лишь двумя забитыми мячами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Самарканд — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.32, а победа «Коканда» — в 7.38.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.76, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.00.

Прогноз: Динамовцы победили в трех последних матчах, да и оппонент ныне выглядит бледновато.

2.03 Фора «Динамо» Самарканд -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Динамо» Самарканд — «Коканд» принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Фора «Динамо» Самарканд -1.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.84 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.84 на матч «Динамо» Самарканд — «Коканд» принесёт прибыль 1840₽, общая выплата — 2840₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.84.

Пять причин, почему ставка зайдет