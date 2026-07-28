прогноз на матч пути регионов Кубка России, ставка за 2.47

29 июля в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Ильпар» и «Металлург» Аша. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.47.

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«Ильпар»

Турнирное положение: «Ильпар» представляет Пермский край. Команда является одной из сильнейших любительских команд страны.

При этом «Ильпар» на своем уровне весьма титулован. Плюс в Кубке России команда представлена регулярно.

Последние матчи: команда довольно успешно выступает в третьем дивизионе, сражаясь за чемпионство.

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В предыдущем поединке команда переиграла омский «Иртыш-2» (3:0). А вот чуть ранее была разбита еще и «Тюмень-2» (5:0).

При этом «Ильпар» в своей группе третьей лиги ныне занимает 3 место в таблице. Команда победила в четырех своих последних матчах.

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Состояние команды: «Ильпар» не пропускал в трех своих последних поединках. Да и на Кубок настрой будет сумасшедшим!

При этом «Ильпар» явно мастеровитее соперника. Фактор опыта матчей на таком уровне должен сказаться, да и вообще, команда находится на приличном ходу.

«Металлург» Аша

Турнирное положение: «Металлурги» выступают в третьем дивизионе. А вот в Кубке России они выступят впервые с 2017 года.

При этом «Металлург» Аша является одним из самых успешных любительских клубов России. Свидетельством этому стали 8 чемпионств в зоне «Урал и Западная Сибирь».

Последние матчи: в предыдущем поединке «металлурги» не сумели победить, подписав мировую с «Триумфом» (0:0).

До того команда нанесла поражение «ОСШ-Челябинск-М» (3:0). А вот еще раньше она подписала мировую с магнитогорским «Металлургом» (0:0).

Плюс ко всему «Металлург» Аша в последних четырех матчах не пропустил ни разу. Да и вообще, оборона считается сильнейшим звеном команды.

Состояние команды: «Металлурги» потенциально способны пройти пару раундов Кубка. Да и подбор игроков у команды качественный.

В строю опытнейший форвард Максим Клюев. Он и молодой нападающий Роман Ченчиков будут главными действующими лицами в атаке.

Нет сомнений, что «металлурги» будут действовать максимально активно. Подбор игроков это позволяет, да и надежные тылы сослужат хорошую службу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ильпара» дают 2.47, а на «Металлург» Аша — 2.47; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.32.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.90, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.80.

Прогноз: «Ильпар» является завсегдатаем розыгрышей Кубка страны, тогда как оппоненту может не хватить опыта поединков на таком уровне.

2.47 Победа «Ильпара» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.47 на матч «Ильпар» — «Металлург» Аша позволит вывести на карту выигрыш 1470₽, общая выплата — 2470₽

Ставка: Победа «Ильпара» за 2.47.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.28 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.28 на матч «Ильпар» — «Металлург» Аша принесёт чистый выигрыш 2280₽, общая выплата — 3280₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.28.

Пять причин, почему ставка зайдет