29 июля в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Ильпар» и «Металлург» Аша. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.47.
«Ильпар»
Турнирное положение: «Ильпар» представляет Пермский край. Команда является одной из сильнейших любительских команд страны.
При этом «Ильпар» на своем уровне весьма титулован. Плюс в Кубке России команда представлена регулярно.
Последние матчи: команда довольно успешно выступает в третьем дивизионе, сражаясь за чемпионство.
В предыдущем поединке команда переиграла омский «Иртыш-2» (3:0). А вот чуть ранее была разбита еще и «Тюмень-2» (5:0).
При этом «Ильпар» в своей группе третьей лиги ныне занимает 3 место в таблице. Команда победила в четырех своих последних матчах.
Состояние команды: «Ильпар» не пропускал в трех своих последних поединках. Да и на Кубок настрой будет сумасшедшим!
При этом «Ильпар» явно мастеровитее соперника. Фактор опыта матчей на таком уровне должен сказаться, да и вообще, команда находится на приличном ходу.
«Металлург» Аша
Турнирное положение: «Металлурги» выступают в третьем дивизионе. А вот в Кубке России они выступят впервые с 2017 года.
При этом «Металлург» Аша является одним из самых успешных любительских клубов России. Свидетельством этому стали 8 чемпионств в зоне «Урал и Западная Сибирь».
Последние матчи: в предыдущем поединке «металлурги» не сумели победить, подписав мировую с «Триумфом» (0:0).
До того команда нанесла поражение «ОСШ-Челябинск-М» (3:0). А вот еще раньше она подписала мировую с магнитогорским «Металлургом» (0:0).
Плюс ко всему «Металлург» Аша в последних четырех матчах не пропустил ни разу. Да и вообще, оборона считается сильнейшим звеном команды.
Состояние команды: «Металлурги» потенциально способны пройти пару раундов Кубка. Да и подбор игроков у команды качественный.
В строю опытнейший форвард Максим Клюев. Он и молодой нападающий Роман Ченчиков будут главными действующими лицами в атаке.
Нет сомнений, что «металлурги» будут действовать максимально активно. Подбор игроков это позволяет, да и надежные тылы сослужат хорошую службу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ильпара» дают 2.47, а на «Металлург» Аша — 2.47; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.32.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.90, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.80.
Прогноз: «Ильпар» является завсегдатаем розыгрышей Кубка страны, тогда как оппоненту может не хватить опыта поединков на таком уровне.
Ставка: Победа «Ильпара» за 2.47.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.28.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Ильпар» в минувшем сезоне прошел один раунд Кубка России
- Обе команды довольно неплохо выглядят в атаке
- «Металлург» Аша 9 лет не был представлен в Кубке страны
- В составе «Ильпара» выступает ряд квалифицированных игроков
- «Металлург» Аша слишком зависим от формы своих лидеров