13 июня в первом туре группового этапа в квартете В на чемпионате мира по футболу сыграют Катар и Швейцария, которую возглавляет бывший тренер «Спартака» Мурат Якин. Начало встречи — 22:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.72.

Катар: привычная жара

Турнирное положение: Катар смог напрямую пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года, выиграв свою группу на азиатском континенте.

Последние матчи: за неделю до старта на ЧМ‑2026 Катар сыграл вничью с Сальвадором (0:0). Игра получилась не самой привлекательной, и видно, что сборная экономила силы перед стартом турнира, а тренерский штаб дал поиграть почти всем.

Ранее было поражение от Ирландии (0:1) в товарищеском матче.

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Не сыграют: все сильнейшие игроки отправились на турнир.

Состояние команды: с мая 2025 года Катар тренирует известный испанский специалист Юлен Лопетеги, который смог решить задачу выхода в финальную часть ЧМ‑2026. Состав у сборной довольно ровный и посредственный, но игра отлажена, и на старте турнира, и в условиях жаркого климата она может удивить.

Швейцария: колючая команда

Турнирное положение: в отборе на ЧМ‑2026 Швейцария уверенно выиграла группу В с 14 очками, опередив Косово, Словению и Швецию.

Последние матчи: перед стартом мундиаля Швейцария сыграла вничью с Австралией (1:1). Несмотря на то что в этой встрече играла почти вся основа, матч получился не самым привлекательным, хотя и проходил с преимуществом швейцарцев. Гол в начале встречи забил Дан Ндойе.

До этого была победа в товарищеской игре над Иорданией (4:1) и ничья с Норвегией (0:0).

Не сыграют: все лидеры отправились на ЧМ‑2026.

Состояние команды: за почти пять лет работы во главе сборной Швейцарии Мурат Якин (был тренером «Спартака») полностью выстроил игру команды под свои требования, превратив её в колючую и неприятную для любого соперника. В составе нет звёзд мирового уровня (кроме стареющего Джаки), но может им стать Жоан Манзамби из «Фрайбурга», на которого сейчас огромный спрос.

Статистика для ставок:

В ноябре 2018 года Швейцария выиграла в товарищеской встрече со счётом 1:0.

Катар не выигрывает шесть последних игр во всех турнирах.

В 14 последних матчах Швейцария проиграла только раз Германии (3:4).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Катара дают 12,5, а на Швейцарию — 1,23, ничью букмекеры оценивают в 6,80.

Тотал меньше 2,5 идёт за 2,22, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,70.

Прогноз: первая игра на турнире всегда получается очень нервной и часто не самой результативной. Тут встречаются две организованные сборные, которые имеют неплохую линию обороны.

1.72 Тотал меньше 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на матч Катар — Швейцария принесёт чистый выигрыш 720₽, общая выплата — 1720₽

Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,72.

Прогноз: также можно заиграть гораздо более рискованный вариант — что Швейцария не сможет забить два гола.

3.00 Швейцария забьёт менее двух мячей Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч Катар — Швейцария принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Дополнительная ставка: индивидуальный тотал на номинальных гостей меньше 1,5 за 3,0.