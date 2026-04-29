В четвертом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Авангард» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 30 апреля. Начало встречи — в 16:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Авангард — Локомотив с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Авангард»

Путь к плей-офф: «Авангард» завершил общий этап регулярки на 2-й строчке. С 99 очками в наличии, северяне на 6 турнирных пунктов проиграли гонку «Металлургу» Мг.

Последние матчи: Перед недавним выездом в Ярославль «Авангард» утвердил победный результат над ЦСКА на домашнем льду (3:1) и тем самым завершил четвертьфинал за пять матчей.

На «Арене-2000» команда Ги Буше также выстрелила двумя победами кряду (5:2, 3:1), тогда как первая домашняя попытка была потрачена омичами безрезультатно (2:4).

Не сыграют: Иван Игумнов.

Состояние команды: Полтора периода на домашнем льду «Авангард» вел 2:0 и, казалось, держал ситуацию под контролем. Однако пятиминутный штраф в середине второго отрезка стал определяющим в контексте итогового результата.

Устроить ярославцев на 3-0 перед четвертой домашней встречей команде Ги Буше не удалось. Ранее на своей территории омичи потерпели одно поражение в рамках этого плей-офф в шести матчах.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: В регулярном чемпионате «Локомотив» заработал 98 очков, с которыми занял 1-е место в Западной конференции, на 10 турнирных пунктов обогнав 2-е «Динамо» Минск.

Последние матчи: В предыдущем раунде «Локомотив» «всухую» устранил «Салават Юлаев», серия с которым закончилась разгромом уфимцев на гостевой площадке (4:0).

На фоне перфоманса за пределами родной арены полуфинальный дебют в домашних стенах обернулся катастрофой (2:5, 1:3). Третий же матч против «Авангарда» команда Боба Хартли вытащила в волевом стиле, уступая 0:2 (4:2).

Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.

Состояние команды: В Омске «Локомотив» вновь оказался не готов к стартовым наскокам «Авангарда» и допустил потерю концентрации. Выровнять игру гостям удалось только после первого перерыва.

Еще ни в одной встрече в рамках нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина действующий чемпион не проиграл на выезде. При этом в четырех матчах из пяти ярославцы неизменно забивали 3 гола и более.

Статистика для ставок

«Локомотив» победил в 5 подряд матчах на выезде

«Локомотив» одержал 5 побед в 7 последних матчах на льду «Авангарда»

В 8 личных встречах из 10 последних команды забивали 5 или менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 3.90, победа «Локомотива» — в 2.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.65, на тотал меньше 5.5 — за 1.45.

Прогноз: В предыдущей встрече «Авангард» до поры был хорош. Команду подвела дисциплина, из-за которой посыпался весь рисунок, нацеленный на баланс между атакой и обороной. В ходе второй попытки в домашних стенах омичи постараются вернуться к истокам и провести образцовый матч, способный принести результат.

Ставка: «Авангард» победит за 2.25.

Прогноз: Ранее команда Ги Буше неплохо разбиралась с обороной «Ярославля», заставляя соперников ошибаться позиционно и грамотно использовала любые бросковые возможности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 2.08.