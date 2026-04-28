В шестом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Филадельфия» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Эксфинити Мобайл-арене» 30 апреля. Начало встречи — в 02:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Филадельфия — Питтсбург с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Филадельфия»

Путь к плей-офф: На финишном рубеже регулярки «Филадельфия» закрепилась на 8-й строчке в Восточной конференции. С 98 очками в наличии, «Флайерз» обогнали 9-й «Вашингтон» на 3 балла.

Последние матчи: Серию против «Питтсбурга» «Филадельфия» начала суперуспешно, забрав две гостевые победы (3:2, 3:0) и дополнив результат разгромом при домашних трибунах (5:2).

Однако снять с дистанции «пингвинов» на своей территории команде Рика Токкета не удалось (2:4). Вместе с тем провалом обернулся очередной выезд на площадку «Питтсбурга» (2:3).

Не сыграют: Родриго Аболс, Эмиль Андре.

Состояние команды: Ведя 3-0 в принципиальной серии, «Филадельфия» позволила «Питтсбургу» вернуться в борьбу. Несмотря на то что «Флайерз» остался последний рывок, психологическая составляющая сейчас играет не в ее пользу.

Ранее коллектив Рика Токкета установил шесть победных результатов, а в двух кубковых матчах усаживал «Пингвинз» на разницу в -3. Накануне в домашних стенах «Филли» выиграла в четырех встречах кряду.

«Питтсбург»

Путь к плей-офф: «Питтсбург» закончил главный турнир на 7-м месте в таблице Восточной конференции с 98 очками, за счет которых по дополнительной разнице опередил 8-ю «Филадельфию».

Последние матчи: Дебют в Кубке Стэнли-2026 обернулся для «Питтсбурга» катастрофой. На своей площадке команда потерпела два поражения (2:3, 0:3) и без шансов отлетела на льду «Филадельфии» (2:5).

Потеряв любое право на ошибку, команда Дэна Мьюза собралась и выдала победный результат в гостях (4:2). Сократить разрыв в серии «Пингвинз» удалось в пятой игре, прошедшей при домашних болельщиках (3:2).

Не сыграют: Калеб Джонс.

Состояние команды: После третьего кряду провала 23 апреля на гостевой площадке положение «Питтсбурга» казалось безнадежными. Но команда Дэна Мьюза выдала два лучших матча в этом плей-офф и прервала отрицательную серию.

Недавняя победа в домашних стенах стала для «Пингвинз» лишь второй на отрезке в восемь матчей. Ранее «Питтсбург» потерпел шесть поражений кряду и четырежды на этом этапе сгорел соперникам с разницей в -3.

«Филадельфия» победила в 6 домашних матчах из 8 последних

В 4 личных встречах из 5 последних на льду «Филадельфии» было забито 6 или более голов

«Питтсбург» потерпел 3 поражения в 4 последних матчах в гостях

Коэффициенты букмекеров: Победа «Филадельфии» оценивается букмекерами в 2.44, ничья — в 4.21, победа «Питтсбурга» — в 2.61.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.87, на тотал меньше 5.5 — за 2.01.

Прогноз: «Филадельфия» теряет инициативу, которая накануне казалась очевидной. Если команда упустит результат в домашних стенах, возвращение на территорию «Питтсбурга» может обернуться непоправимыми последствиями.

Ставка: «Филадельфия» победит в матче за 1.85.

Прогноз: Ранее «Флайерз» толково разбирались с обороной «Питтсбурга», надежность которой вызывает вопросы. При этом и вратарская проблема рискует вновь остро проявиться, если хозяева продемонстрируют должную атакующую агрессию.

Ставка: Индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 3 за 2.10.