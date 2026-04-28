В пятом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 30 апреля. Начало встречи — в 05:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Вегас — Юта с коэффициентом для ставки за 2.14.

«Вегас»

Путь к плей-офф: В общем зачете Западной конференции «Вегас» прописался на 4-м месте с 95 очками на счету — 9 турнирных пунктов команду из Невады отделили от тройки лидеров.

Последние матчи: После трех побед кряду на финише регулярки, включая домашние матчи против «Виннипега» (6:2) и «Сиэтла» (4:1), «Вегас» справился с «Ютой» в первой игре 1/8 финала Кубка Стэнли (4:2).

Другая попытка на своей территории обернулась внезапным провалом «Голден Найтс» (2:3). Следом команда Джона Тортореллы отдала результат третьей встречи (2:4), а в четвертой положение «Вегаса» было восстановлено (5:4, от).

Не сыграют: Уильям Карлссон, Алекс Пьетранжело.

Состояние команды: Серия против «Юты» пошла не по плану «Вегаса» в момент, когда команда, ведя в счете на домашней площадке во второй игре, потеряла концентрацию и допустила неудачу.

Накануне же в Солт-Лейк-Сити коллектив Джона Тортореллы выцарапал тяжелейшую победу, за счет которой надеется переломить ход на своей территории, где недавно были одержаны пять побед в шести матчах.

«Юта»

Путь к плей-офф: «Юта» завершила регулярный сезон на рекордной для себя 6-й позиции в Западной конференции. С 92 очками в активе, представители Солт-Лейк-Сити обогнали 7-й «Анахайм» по дополнительной разнице.

Последние матчи: В последнем регулярном матче «Юты» было зафиксировано домашнее поражение от «Сент-Луиса» (3:5), за которым последовала кубковая неудача на льду «Вегаса» (2:4).

Во второй игре «мамонты» настроили прицел и вырвали сенсационную победу (3:2), закрепив успех во встрече в «Дельта Центре» (4:2). В следующем матче при домашних болельщиках команда Андре Туриньи драматично уступила, отыгравшись с 0:3 (4:5, от).

Не сыграют: Барретт Хэйтон.

Состояние команды: «Юте» может не хватать кубкового опыта, но это не мешает команде Андре Туриньи проводить дерзкую серию против «Вегаса», в которой шансы последних далеко не безусловные.

При всей высокой самоотдаче «мамонты» по-прежнему испытывают проблемы в обороне. Так, в пяти матчах из семи последних «Юта» пропускала 3 шайбы или более. Тем временем в гостях коллектив Туриньи одержал шесть побед в восьми предыдущих встречах.

Статистика для ставок

«Вегас» одержал 5 побед в 6 последних матчах дома

«Вегас» забивал 4 шайбы или более в 5 домашних из 6 последних

«Юта» не проиграла в основное время «Вегасу» в 5 гостевых матчах из 6

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.21, победа «Юты» — в 3.08.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 5.5 — за 2.15.

Прогноз: В моменте «Вегас» упустил нить противостояния с дебютантом плей-офф, но на домашнем льду опытная команда должна забирать результат, на который будет опираться в ходе погружения в тяжелую обстановку, навязанную Солт-Лейк-Сити.

Прогноз: Как правило, в описываемых личных встречах нет недостатка голевых эпизодов. Команды умеют включаться в атаке и играть на встречных курсах, не думая о плотной обороне.

