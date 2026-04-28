Во вторник, 28 апреля, ПСЖ примет «Баварию» в рамках 1-го матча 1/2 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции, здесь болеем за ПСЖ, а по следующей ссылке за «Баварию»

21:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

21:50 Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, вмещающем 47 929 зрителей.

21:40 Главным судьей матча будет Сандро Шерер из Швейцарии.

Стартовые составы команд

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.

«Бавария»: Нойер, Дэвис, Та, Юпамекано, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Мусиала, Олисе, Кейн.

ПСЖ

На общем этапе Лиги чемпионов парижане набрали 14 баллов и финишировали на 11-й строчке в турнирной таблице. Также «красно-синие» уже успели пройти «Монако», «Челси» и «Ливерпуль». В чемпионате Франции же парижский коллектив занимает первое место, набрав 69 баллов в 30 матчах. В прошлых тура французского чемпионата команда из Парижа разгромила «Анже» (3:0) и «Нант» (3:0). До этого же столичный коллектив неожиданно в родных стенах проиграл «Лиону» (1:2).

Подопечные Луиса Энрике близки к тому, чтобы сохранить титул Лиги чемпионов у себя. В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл главный евротурнир и намерен повторить это достижение и в этом году. Если же говорить о чемпионате Франции, то там «ПСЖ» вряд ли уже упустит чемпионский титул, ведь отрыв от «Ланса» составляет шесть очков. Равных команде во Франции нет. В лазарете команды Витинья и Квентин Нджанту.

«Бавария»

Мюнхенский коллектив смог набрать 21 зачетный балл и стал вторым по итогам общего этапа Лиги чемпионов. В плей-офф баварцы смогли без особых проблем пройти «Аталанту» и победили «Реал». В чемпионате Германии мюхненцы имеют в своем активе 82 очка и уже досрочно стали чемпионами. В прошлых турах Бундеслиги «красные» выиграли у «Майнца» (4:3), «Штутгарта» (4:2), «Фрайбурга» (3:2), «Санкт-Паули» (5:0) и «Унион» (4:0). Также команда из Мюнхена победила «Байер» (2:0) в полуфинале Кубка Германии и дважды одолела «Реал» (2:1, 4:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Подопечные Венсана Компани на пути к треблу. «Бавария» уже стала чемпионом Германии, вышла в финал Кубка Германии в полуфинал Лиги чемпионов. Многие эксперты отмечают, что именно «Бавария» показывает в текущем сезоне лучший футбол. Результаты это подтверждают, поэтому с этим нельзя не согласиться. Травмированы у «звезд юга» Свен Ульрайх, Висдом Майк, Кассиано Киала, Леннарт Карл и Серж Гнабри.

История встреч

В нынешнем сезоне команды провели 2 матча между собой. В июле 2025 года на Клубном Чемпионате Мира в 1/4 финала победил ПСЖ со счетом 2:0. Ещё один матч состоялся на групповом этапе Лиги Чемпионов, в ноябре 2025 года в Париже победила «Бавария» со счетом 1:2.

За всю историю команды сыграли между собой 19 матчей, в 12 играх победила «Бавария», в 7 ПСЖ, ничьих пока не было.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз га матч с коэффициентом 3.90